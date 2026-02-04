La cineasta Isabel Coixet estrena "Tres adioses": "No soy un ser superior, hablo de tú a tú al espectador"

El peso de la vida incide invariablemente en el bagaje de cineasta de Isabel Coixet (Barcelona, 1960). Son ya muchas producciones a la espalda con las que ha recorrido medio mundo, con un savoire faire cultural repleto de música, cuadros o gastronomía. También con la escritura de por medio. No en vano, es autora de libros y artículos y una lectora compulsiva. Es ese afán también el que le ha llevado a adaptar al celuloide, como hiciera antes con "Un amor" de Sara Mesa, "Tres adioses", adaptación del libro "Tres Cuencos" de Michela Murgia, protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano. Es una película que transpira Roma e Italia, con las relaciones humanas, la búsqueda posesiva de la felicidad y el dolor de una enfermedad muy presentes, como sucediera en otras producciones suyas como "Mi vida sin mí" o "Elegy". Una cineasta con la mente siempre en un decidido punto de ebullición.

En "Tres adioses" figuran los grandes temas universales: vida, amor, también con sus reveses….

No es un superdramón. No pretende hacer llanto. Cuenta una historia que pasa en todos los países, a veces de la peor manera. Habla de una ruptura y una enfermedad. Recoloca la vida y las noticias de una vida, que bien puede ser la mía; lo que considero muy aplicable para mí misma.

Se vuelven a apreciar cosas muy habituales en su cine, cómo una mera conversación, una comida, una canción adquieren gran valor en su cine y en su vida.

A todos nos cuesta tener la cabeza clara. Se habla de las pequeñas cosas dignas de ser vividas, lo que supone vivir mejor y salir del ombligo. Escenas como ayudar a dos alumnas o disfrutar de un helado, uno de los momentos cumbres que define la película. Dice Ernesto Sábato: me emocionan los detalles, no las generalidades.

De nuevo una adaptación de una obra literaria. ¿Hay algo innato en contar historias?

La película compra una visión de la vida que no es grandilocuente. Mi manera de ver la vida está cerca de Marta, la protagonista: no vayas a la inauguración de una gala si no quieres, no hagas lo que no te gusta. Me encanta esa misma situación de afrontar las cosas.

Ha escrito, libros, artículos, realizado collages. ¿La interactuación de las artes hace una obra más completa?

Soy licenciada en Historia. Aprendí cine con una revista de segunda mano que me regalaron mis padres. Mi cine es instintivo y visceral. Cogimos dos cuentos y medio del libro para la película. En Marta y Antonio hay también muchas cosas mías; me hubiera gustado hacer lo mismo. No soy un ser superior, hablo al espectador de tú a tú. Escribo desde hace 20 años cada domingo y es una manera de reflexionar.

Estados Unidos es un país cuya naturaleza conoce perfectamente, ¿Cómo valora esta nueva era Trump?

Es el más puro fascismo. Hay algo que no sé cómo calificarlo. Es bueno que haya salido alguien como el primer ministro de Canadá . Es difícil que alguien corrupto y desequilibrado, como Trump haya dejado entrar a hordas disfrazadas de vikingo en el Capitolio. No se explica en una entrevista. Es un país que asusta. Por algo han elegido a Mamdani en Nueva York. Ver matar afroamericanos, niños por la calle…