La belleza de la fraternidad

La poesía bilingüe, en asturiano y en castellano, de Ángeles Carbajal se ve recogida en la antología "Nostalgia del cielo". La utilidad y las propiedades curativas de la poesía asoman desde la primera página, una preocupación lírica más que estilística, planteada con ánimo de bordear el hachazo poético que fondea en el corazón. Dar sentido a la vida como primera misión de la literatura, reflejado en un primer poema dedicado a Francisco Umbral.

Esa felicidad que muestra en la infancia, en el poema "La casa del padre", lo dice todo: "Lejos era un lugar maravilloso / del que siempre se volvía". Ángeles Carbajal establece una poesía de la concordia y de corte fraternal, entre otras cosas, para honrar a la madre: "Un minuto antes era invierno en Ohio". La vida rural, con sus mitos y ritos, ocupa buena parte del libro. La poeta logra trascenderla y acrecentarla: "Pero dibujé, y rápido sobre el cristal / resbalaron venas de agua al roce de mis dedos".

La imaginación sobrevuela las metáforas: "La casa del ser está llena de trastos". El recuerdo termina por dar la última puntilla. La escritora abre puertas y ventanas para que se muestre nítido su interior. También enseñara sus despojos: "Creció la eterna juventud y se la llevó la corriente / igual que la hoja que tú tiras al pasar / como si desde una lejana galaxia alguien tirara una estrella". Y la fugacidad y enrevesamiento del amor.

"Nostalgia del cielo" nos presenta unos poemas de una sinceridad encomiable; la naturaleza, el tiempo se proyectan en el estado de ánimo del poeta. Paisajes e imágenes que brotan libremente del poema: "Sobre el fondo mineral del estanque / va pintando la noche una acuarela sombría / y un último reflejo del atardecer / diluye lo que muere en el fondo de la retina".

Una serie de ingeniosas poéticas y logrados autorretratos cierran un libro de poesía asturiana y universal, de una poeta culta, que tiene la facultad de elaborar poemas limpios sin tener miedo alguno a la palabra.