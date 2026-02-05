La identidá asturiana, a escena

Dicen que les penes con pan son menos. D’igual manera, los defectos, individuales o colectivos, con sentíu del humor mengüen de tamañu, fáense carácter o singularidá. La risa ye un arma capaz de desnudar lo ridículo y corroyer sin violencia los fundamentos de la identidá, mostrando lo que tienen de ríxido o escesivo.

De les percepciones y tópicos qu’alimenten la identidá asturiana, trata "Subpayaria", de Xandru Martino, la obra cola qu’esti autor algamó’l II Premiu "Pachín de Melás" de testos teatrales en 2024. El testu enllaza cola corriente d’humor autorreferencial que se vien desarrollando n’Asturies nes últimes décades, onde podemos encontrar nomes como’l d’Adolfo Camilo Díaz –que ganó la primer edición del mesmu certame cola obra "Flashback"–, Maxi Rodríguez, Alberto Rodríguez o Joaquín Pajarón. Toos ellos se tienen adientrao nel esbariadizu terrén de l’asturianía –esbariadizu polo difuso y pol paradóxicu papel que xuega na escena política– dende una perspectiva humorística qu’amortigua los aspectos más penosos de la realidá social asturiana: la fuga de talentos, los problemes de la rede viaria o’l "boom" del turismu, coles consecuencies tarrecibles de la masificación y el dañu medioambiental…

"Subpayaria" –términu que Martino fai derivar del axetivu "subpayarianu", que circula dende va unos años pa referise a los qu’antes apellidaben "foriatos"– trata sobre la conmoción que provoca nuna familia nacionalista asturiana la boda de la fía con un rapaz mesetariu –pue que madrilanu, anque nun se llega a concretar–, llamáu, p’acabar de redondiar l’estereotipu, Cayetano. La trama dase un aire a la serie cinematográfica iniciada cola película d’Emilio Martínez-Lázaro "Ocho apellidos vascos", pol tratamientu humorísticu que se fai de los estereotipos rexonales y pol papel axudicáu al padre de la novia, un paisanu qu’atropa toles zunes del grandonismu asturianu tradicional –arrogancia, fartonería, farruquería– sumaes a les del nacionalismu contemporaneu –defensa encendida de lo autóctono y refugu de lo forano.

A diferencia d’ella y d’otres películes anteriores, como "Bienvenue chez les ch’tis" de Dany Boon (traducida al castellanu como "Bienvenidos al norte), "Subpayaria" ta fecha dende dientro pa los de dientro. El tratamientu hiperbólicu de los gustos y zunes del protagonista masculín invita a rise de nós mesmos, de lo que facemos –comer y beber por demás, presumir de la tierra sin pudor, llevar les chancies hasta’l llímite de lo tolerable– y de l’actitú que tenemos frente a los de fuera: una actitú defensiva, que ve nel turismu un mal inevitable –¿cómo impedir que tol mundu quiera venir al paraísu?– y una amenaza pa la tranquilidá y les formes de vida tradicionales.

"Subpayaria" valse de los estereotipos pa facer de rir, como cuando Cayetano escueye pa baillar na boda’l pasodoble "España cañí" o cuando Antón, el padre, s’enfada porque’l mozu pide mediu menú; con too, ye a través de los estereotipos como se consigue la complicidá del públicu, nuna operación complexa qu’implica un reconocimientu de les zunes propies dende’l que s’avanza hacia la identificación, esto ye, hacia la creación d’identidá, que ye la meta que se busca. L’asonsañamientu de los escesos del carácter asturianu ye la sida pa facer una afirmación sobre la esistencia d’un carácter nacional. La sátira del grandonismu quita fierro al grandonismu; ye una señal d’autoconciencia que sorraya’l fechu diferencial.

Martino consigue una pieza amable, chiscada de golpes cómicos, onde la exhibición de los prexuicios hacia los subpayarianos nun llega a ser ofensiva: la esaxeración con que se traten los gustos y vezos propios equilibra la balanza, anque’l contraste ente’l calter foscu del padre del noviu y el talante cariñosu y bonal d’Antón dexa ver a les clares cuála ye la posición del autor. Son los paisanos mayores, dicho seya de pasu, los qu’encarnen les actitúes más radicales, que les muyeres, muncho más flesibles, faen por atemperar; un rasgu qu’acaba d’afincar la obra na crítica de costumes dexando entever la posibilidá de conxugar nacionalismu y tolerancia, l’amor a la tierra col respetu pola diversidá.

Subpayaria Xandru Martino Trabe, 75 páxines 14 euros

