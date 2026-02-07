Antagonistas
Nórdica publica una bella edición de ‘El duelo’, de Antón Chéjov, con ilustraciones de Javier Olivares
Roberto Ruiz de Huydobro
El gran escritor ruso Antón Chéjov (1860–1904) fue, esencialmente, narrador y dramaturgo. Entre su obra narrativa se encuentra la novela breve ‘El duelo’, que se centra en el antagonismo de dos personajes de naturaleza diferente: Iván Laievski y Nikolái Von Koren.
Laievski, funcionario que no desempeña su trabajo, lleva viviendo dos años con su amante, una mujer casada, a la que ha dejado de querer y quiere abandonar, aunque no se decide a hacerlo. Se considera un hombre superfluo, desdichado, de naturaleza mustia, débil, dependiente, insignificante, degenerado y mentiroso. Reconoce sus faltas y tiene la esperanza de que eso le ayude a renacer, a convertirse en una persona diferente.
Von Koren, zoólogo, piensa que Laievski es inmoral, pervertido y farsante. Cree que es dañino y peligroso para la sociedad y le desprecia por diversas razones: por ser falso, por beber en exceso, por contraer deudas, por no hacer su trabajo y por vivir con la mujer de otro hombre. Es partidario de destruir a los endebles e inútiles para resguardar la civilización y la humanidad, en alusión a la lucha por la supervivencia y la selección natural.
Laievski considera que Von Koren es de naturaleza dura, fuerte y déspota. Ambos se odian y eso les lleva a batirse en duelo. Tras el duelo, en el que ninguno muere, Laievski empieza una vida nueva: se casa con su amante (cuyo marido acaba de morir) y trabaja el día entero. Von Koren le dice que se equivocó con él y le desea que todo le vaya bien, aunque piensa que: «da lástima, es tímido, apocado, se inclina como una marioneta, y es…, es triste».
Según Javier Olivares (Madrid, 1964): «Había leído algunos cuentos de Chéjov, pero no un relato largo, y me ha gustado mucho, sobre todo porque es una obra que utiliza todo el rato el subtexto». «Hay una complejidad en las acciones de los personajes… también a través de todo lo que subyace debajo de la alfombra narrativa». «Cada uno de ellos contiene multitud de humanidad en sus objetivos».
Sobre la caracterización de los personajes, explica: «He empezado por la descripción física hecha por el propio autor… pero luego he procurado añadir detalles en su estructura e incluso en el vestuario, que fueran en consonancia con su personalidad».
El duelo Anton Chéjov
Traducción Marta Sánchez Nieves
Nórdica Libros
176 páginas
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza: estas son las claves
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro