Alejandro Sanz se abre como nunca sobre su salud mental: “Estuve medicado”

El artista presenta su documental ‘Cuando nadie me ve’ y comparte reflexiones sobre el éxito, el desgaste emocional y su relación con el foco público.

Alejandro Sanz en 'A solas... con Vicky Martín Berrocal'.

Alejandro Sanz en 'A solas... con Vicky Martín Berrocal'. / Podium Podcast

Carlos Merenciano

Madrid

Podium Podcast ha estrenado este martes la séptima temporada de 'A solas... con Vicky Martín Berrocal' con un invitado muy especial: Alejandro Sanz. El cantante protagoniza el primer episodio de la nueva tanda del videopodcast, una conversación que la propia Vicky Martín Berrocal ha definido como su “entrevista soñada”.

Sentado en el ya emblemático sofá del programa, Sanz aprovecha el encuentro para presentar su nuevo documental, 'Cuando nadie me ve', y reflexionar sobre el peso del éxito y la fama tras décadas de carrera. “El éxito cada uno lo puede definir como quiera. Yo lo defino como estar de acuerdo en despertarte todas las mañanas y sentirte un privilegiado”, explica, antes de preguntarse: “¿Qué otra cosa en la vida, aparte del amor sincero y verdadero, puede haber más bonito que el éxito?”.

El artista también se detiene en su relación con las críticas y en cómo ha aprendido a gestionarlas con el paso del tiempo. “El problema no es mío. El problema es de alguien que decide dedicar un tiempo valioso de su vida a opinar sobre mí”, afirma con serenidad. Para Sanz, el foco no está en el comentario, sino en quien lo emite: “Nadie llega a un insulto de la nada. Eso ha estado en su cabeza un tiempo. Yo tengo otras cosas que hacer”.

Uno de los momentos más personales de la charla llega cuando el cantante aborda sin filtros la salud mental. Alejandro Sanz recuerda su etapa más oscura y reconoce que llegó a sentirse completamente vacío: “No sentía nada, hubiera pagado hasta por estar enrabietado”. Relata incluso una anécdota delicada de ese periodo: “Estuve medicado y en la primera dosis me equivoqué y me tomé el doble. Me dio un subidón que hizo que me sintiera triste, pero me estaba riendo. Menos mal que no me vieron mis hijos”.

Noticias relacionadas

La conversación se cierra con una reflexión sobre el valor del tiempo, uno de los bienes que el músico considera hoy más preciados. “Mi tiempo lo valoro mucho”, confiesa, explicando por qué en sus entrevistas controla la duración de los encuentros: “Ponemos una especie de relojito, no para que le siente mal a nadie, sino para que se den cuenta del tiempo que estamos pasando juntos, yo y la persona que tengo enfrente”.

