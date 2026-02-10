Escándalo sexual en el cine: la polémica que rodea a los hermanos Safdie amenaza el primer Óscar de Timothée Chalamet

En plena temporada de premios, "Marty Supreme" (2025) se había consolidado como uno de los fenómenos cinematográficos más notables del año y como la apuesta más firme para otorgar a Timothée Chalamet su primer premio Óscar. Estrenada en España el pasado 30 de enero, se presenta como una obra inspirada en hechos reales que reconstruye la trayectoria de un jugador de tenis de mesa dominado por la ambición. Respaldada por una campaña de marketing con una inversión cercana a los 70 millones de dólares, la película se ha convertido en un producto prácticamente inevitable tanto para la crítica como para el público.

Marty Supreme / f

Se desvela un escándalo

La interpretación de Chalamet ha sido celebrada como una de las más sólidas de su carrera. No obstante, el clima de exaltación artística se ha visto abruptamente interrumpido por el resurgir de las controversias asociadas a la figura de Josh Safdie. La polémica que remite a tensiones pasadas en el entorno creativo de los hermanos Safdie y a decisiones cuestionadas en etapas previas de su filmografía, ha vuelto a ocupar titulares justo cuando "Marty Supreme" se encuentra en el epicentro.

La atención mediática se ha reactivado debido a antiguos informes sobre un episodio cuestionable durante el rodaje de "Good Time" (2017), un filme coproducido y codirigido por Josh y Benny Safdie. Según múltiples reportes, durante una escena que implicaba desnudez y simulación de intimidad con una actriz entonces menor de edad, se produjo una situación que se ha descrito como inapropiada y peligrosa para la joven intérprete. La escena finalmente fue eliminada del montaje final, y el suceso permaneció oculto al público durante años.

Josh Safdie, a la izquierda, y Timothée Chalamet en el estreno de «Marty Supreme» / f

La separación

Aunque la disolución de la pareja artística fue anunciada oficialmente en 2023 como una separación orientada a proyectos individuales, investigaciones periodísticas recientes sugieren que el controvertido episodio de Good Time jugó un papel significativo en la ruptura del vínculo creativo entre Josh y Benny.

Apenas horas después del anuncio oficial de la lista de los candidatos definitivos al Óscar, la ausencia de Benny provoca la declaración de haber descubierto por primera vez que la actriz de su éxito de 2017 era menor. La historia permaneció oculta relata que el actor Buddy Duress se propasó durante la escena y Josh Safdie decidió no cortar la filmación. Además, cabe destacar que por aquel entonces todavía no existía la figura de los coordinadores de intimidad. Varios medios han planteado que las acusaciones sobre el pasado del director podrían influir en la percepción de la industria y del público, incluso repercutiendo en las posibilidades de galardones de la película y de su protagonista Timothée Chalamet.

El actor francés Timothée Chalamet posa con el premio a la mejor interpretación masculina en una película musical o de comedia por 'Marty Supreme' en la ceremonia anual de los Globos de Oro este domingo, en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles. / f

En una industria donde la excelencia artística convive incómodamente con la moral pública, el destino del que podría ser el primer Óscar del actor permanece, por ahora, en una inquietante zona de incertidumbre.