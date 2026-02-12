Arte
Carmen González, una ofrenda de vida
La artista salmantina, vecina de Oviedo, deja una obra de aliento humanista, preciosa en proceso, intención y detalle
En una de sus últimas obras, sin fuerzas ya para trabajos mayores pero con la misma fe entusiasta en equipos y personas que impulsó su trayectoria e iluminó su vida, la artista Carmen González (Salamanca, 1973) capturó en una pequeña urna cerámica el sentido de los seres humanos en la dirección planteada por Darwin. En esta representación del primer antepasado común, L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor), las secuencias de las especies que pudieron ser y la sucesión de genes hasta llegar a un fragmento de la cadena de la propia artista y de su hija se disponen como inciertos meandros de monedas. El conjunto encierra el misterio y la verdad que atraviesa toda su obra bajo esa forma de ofrenda votiva que en Carmen González es un abrazo amable al otro, una bienvenida.
En esa urna ve su pareja, Javier Gil, una reconfortante lectura de la Caja de Pandora, una solidaria proyección humanista del mito como ya hiciera en una de sus primeras individuales, "Las semillas de Ícaro" (2002).
El proyecto "La especie inesperada. La condición humana desde el arte y la genética" (CSIC, 2025) para el que creó esta pieza, resultado de una colaboración entre científicos del Instituto de Biología Funcional y Genómica y artistas, estudiantes y profesores de la facultad de Bellas Artes de Salamanca, donde Carmen González era docente, sigue a otro proyecto colectivo, también con sus compañeros salmantinos (grupo de investigación ITACA), "Caracteres esenciales" (2024). También aquí hay arte y ciencia, minuciosidad en el trabajo con los materiales (madera y papel washi) y una representación de lo múltiple en movimiento. "Habla sobre el mejoramiento de uno junto con los otros y busca testimoniar que las experiencias y los conocimientos adquiridos en nuestra apertura hacia los demás nos hacen más fuertes", escribió la artista.
Estas últimas expresiones de Carmen González, que se había afincado en Oviedo, en el corazón del Antiguo, vecina militante en el barrio, pertenecen a esta etapa suya de madurez en la que la pintura había ido quedando cada vez más relegada o, más bien, incorporada bajo una nueva luz matérica, objetual. En realidad, como apunta José Gómez Isla, a la artista siempre le gustó la experimentación y "la hibridación entre disciplinas y materiales (pictóricos, escultóricos, e incluso textiles) que normalmente no suelen aparecer juntos entre sí en la plástica contemporánea".
En esa pintura que no es pintura destaca "La parte mínima del todo" de 2018, comisariada por Santiago Martínez y en la que los lienzos, trabajados por ambas caras, recortados y repetidos en distintas formas, se convierten en jardines hipnóticos. Lo múltiple y lo acumulativo, también la vocación experimental y la de mostrar el proceso y entretenerse con él, señala el comisario, fue uno de los aspectos más relevantes de este proyecto para el Museo Antón.
Como doctora en Estética y Teoría del Arte que era, la obra de Carmen González se asentó siempre en una preocupación y una investigación cierta y esencial. Por eso su forma de trabajar, solidaria de esos pilares filosóficos, era también minuciosa y preciosa en la dedicación artesanal, entregada a la composición de piezas con disciplina de orfebre.
La belleza formal a la que llegaba finalmente no era, no obstante, una belleza dócil. Al revés, la constante hibridación de sus figuras, como ha destacado Gómez Isla para referirse a sus mujeres-pez o a sus vasijas antropomorfizadas, establecía una dialéctica inquietante con la que mostraba, también, una preocupación evidente sobre el paso del tiempo. Así lo hizo cuando envasó al vacío rosas y dejó ver su proceso en " Jardín Privado" (2002), en los elementos encapsulados de la serie "Conservas" o en "La espera", su intervención en la capilla del museo Barjola en 2008, donde los elementos vegetales y su proceso de degradación componían una impresionante y emocionante "vanitas". Una postrera hora similar, gozosa y colectiva, como la dibujó en su arte, es la que soñamos para ella cuando la despedimos en el último día del año pasado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante