El fin de Xiblón

L’últimu llibru de M.ª Esther García López, escritora, profesora, y promotora cultural titúlase "Xiblón, Menudu putiferiu". Como l’autora, ye imaxinativu. Y como tantes obres d’ella vien cargáu de novedaes. En primer llugar, nueva editorial: Orpheus, Ediciones Clandestinas (Xixón, 2025). Dempués la promoción, qu’ufierta un video colorista de dibuxos animaos, referíu al pueblu de Xiblón. Consíguese nes redes sociales. Más, el mapa, al aniciu del volumen. El pueblín apaez indicáu ente otros n’un mapa que figura’l Cabu Peñes, si nun erro. Dientro’l llibru muncho güeyu. La primera páxina trai esta dedicatoria: "A quienes s’enfoten na llectura d’estes páxines onde la realidá s’entemez cola fantasía". Más adientro toparemos otres especialidaes pero hai soliñar yá una superior: Mª Esther collabora nesta ocasión col conocíu y apreciáu profesor y poeta Aurelio González Oviés. Por un llau como prologuista, y por otru como artista. La portada lleva una ilustración suya titulada "Tardiquina": un monte grisáceu con árboles inverniegos que preparen l’ánimu de quien llea. D’esti xeitu igual ye bono entamar por un par de textos del prólogu –"De conflictos y revolcones"–. Si hai que definir de variaes maneres el conteníu del llibru, González Oviés de xuro que lo fai meyor que yo.

Na páxina 10: "Abonden les escenes en ‘Menudu Putiferiu’ protagonizaes por espíritos y diaños, por visiones y lleendes que se tresmiten de boca en boca, seya en velorios o sextaferies, y que toquen puntos emocionales fondos, amosándonos cómo tamos coneutaos con esperiencies comunes. Los episodios d’esta novela, triviales seique a la primer vista, aborden, ensin dulda, cuestiones muncho más trescendentales la confianza, la llealtá, el respetu, la identidá…".

La mió definición del llibru de Xiblón va tanto pol aspeutu llinguísticu como pol lliterariu. Tenemos dafechu llarges noveles que van de ciudaes y de temes más o menos patrióticos. Ésta de Mª Esther García López supérales en cuanto llingua y en cuanto hestoria. El tomu ye compactu, les acciones entemecides, los personaxes múltiples. (Nel apartáu de Índices vien un Índice onomástico detalláu de más de cien nomes). ¿Y el rellatu? Una hestoria rústica folk n’un ámbitu de tiempu indefiníu y d’espaciu mínimu que vien escrita nuna llingua de lléxicu d’altor. Sábese que l’autora, amás de presidir de l’Asociación d’Escritores d’Asturies, tien de llingua materna l’asturianu occidental y que en siendo falante d’ella domina por embargu como ye de rigor los otros dialeutos del asturianu. La novela "Xiblón, Menudu putiferiu" ta escrita n’un asturianu central tan perfeutu qu’ apetez recomendala a llectores que tean deprendiendo o mesmamente ponela d’exemplu y ensertala nos programes d’estudiu. O seya, tenemos en llingua popular normalizada una novela fantástica qu’arrecueye dende un fondu violentu y eróticu la mayor parte de les tradiciones clásiques, de les costumes antropolóxiques, ensin escaecer los versos y cancios de fiestes y cortexos.

Agora falemos de sexo. El capítulu 19, "Putiferiu",lléese nes páxines 194-196. Cuerre unu de tantos alcuentros sexuales de los qu’adornen el rellatu y el testu sigue asina: "Dende aquella, l’amu encoñóse con Pura y ello sumóse al putiferiu qu’había naquel pueblu". Ovies, nel prólogu, páxina 11, porfía bastante na peculiaridá de la novela en cuanto a la bayura d’escenes obscenes de sexu y "dirty talk", el típicu "falar suciu". Aurelio soliña un términu que me paez el más xustu pal casu: la promiscuidá, que ye conceptu internu a la novela. Dos fines estéticos son los de Xiblón. Unu la "polvareda fedionda" y máxica que lu desapaeció. L’otru fin procurámoslu con esta llínea. Que Xiblón perviva na lliteratura asturiana.

Xiblón, Menudu putiferiu M.ª Esther García López Orpheus, 372 páginas 19 euros

