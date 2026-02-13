Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benidorm activa la alerta naranja por fuertes vientos para el sábado de la final del Benidorm Fest

RTVE cambia de ubicación el concierto del Euroclub del Benidorm Fest 2026, previsto para este viernes, ante la alerta meteorológica

Miranda! &amp; bailamamá durante la segunda final del Benidorm Fest 2026

Miranda! & bailamamá durante la segunda final del Benidorm Fest 2026 / Joaquín P. Reina / Europa Press

Alba Giraldo

Benidorm afronta una alerta naranja por fuerte viento para este sábado, cuando se celebrará la final del Benidorm Fest en la ciudad alicantina. Este viernes, Protección Civil ha enviado una alerta a todos los teléfonos móviles: "Se prolongan vientos fuertes en Valencia y Alicante durante el 14/02/2026, teniendo a intensificarse. Evite desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112. Siga indicaciones de autoridades. En caso de emergencia llame a 112".

El ayuntamiento de Benidorm ha adelantado la finalización de las actividades al aire libre de este viernes a las 23:30 horas y se ha acordado el cierre progresivo de los parques de la ciudad, empezando por el Parque de Elche, además de la suspensión de actividades deportivas en instalaciones municipales al aire libre. Estas medidas se han adoptado tras una reunión del Centro de Coordinación de Operaciones Municipal, el Cecopal, y el alcalde, Toni Pérez, y no se descarta que puedan llegar otras medidas adicionales.

De hecho, este viernes, la alerta meteorológica por la previsión de fuertes rachas de viento ha obligado a cambiar a última hora de ubicación el concierto del Euroclub del Benidorm Fest 2026 previsto para este viernes inicialmente en el auditorio Julio Iglesias del Parque de l’Aigüer, según ha informado Radiotelevisión Española (RTVE), que en un principio había comunicado la cancelación del acto. Finalmente, y si no hay más cambios a lo largo de la tarde, se celebrará en la plaza del Ayuntamiento.

Por el momento y a la espera de ver cómo avanza la alerta de este sábado, RTVE ha confirmado a este diario que "en principio" se mantiene tal y como estaba prevista la final del Benidorm Fest, que se celebra en el Palau d’Esports l'Illa de Benidorm a partir de las 22 horas.

