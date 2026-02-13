La Sirenita perdida del Festival de Benidorm de 1960 reaparece… y ahora se subasta

Lo que parecía una reliquia desaparecida acaba de volver a escena en paralelo al relanzamiento del Benidorm Fest. La Sirenita de 1960 no ha creado de momento ningún interés en la casa de subastas online que la ofrece con un precio de salida de 1000 euros, una oferta que termina este viernes. La intrahistoria de la talla es amena, pero el viaje que ha realizado desde 1960 es desconocido. La empresa sólo pone a la venta un icono que estaba en una caja junto a otras reliquias. Desde que las Hermanas Serrano la recogieron con su canción “Por tu amor” hasta hoy la peripecia sigue en la ignorancia del tiempo y el espacio.

En 1960 se celebraba la segunda edición del Festival de la Canción de Benidorm que proclamaba vencedora a Monna Bell con el pegadizo “Comunicando”.

Las segundas clasificadas y con estatuilla fueron las hermanas Serrano, unas catalanas que se afanaron a fondo con el mambo “Por tu amor” y que les valió también llevarse 50.000 pesetas de la época (300 euros).

Segundas clasificadas con un 'hit'

A pesar de quedar las segundas, las artistas- que inauguraron en esta época prohibida la interpretación de temas en catalán- convirtieron la canción en un “hit” a la altura de la primera clasificada o más por ser altamente bailable.

La Sirenita que ahora se subasta ha recorrido un largo camino de adopciones y renuncias hasta llegar a esa caja anónima desde donde se le ha dado luz.

Las biografías pegadas a la estatuilla sí nos descubren trayectorias interesantes de apuntar. Jacinto Higueras, el diseñador de la escultura tuvo una vida muy dispar. Fue actor fundador en “La Barraca”, la compañía universitaria creada por Federico García Lorca. Más tarde trabajó en el cine con autores de la talla de Luis Buñuel o Edgar Neville.

Canciones para Marisol

Esta relevancia no es ajena a los compositores y letristas de “Por tu amor”, los hermanos García Segura, que compusieron música para más de 200 películas algunas de ellas interpretadas por Marisol.

También fueron los ganadores en autoría de la primera edición del Festival de la Canción de Benidorm, lanzado en 1959, por la canción “El telegrama”.

Esta Sirenita perdida por la que hoy no se interesa nadie tiene tras de sí todo este cúmulo de anécdotas de una época de brillo y éxito instantánea y poco perdurable, pero que se mantiene en la memoria de algunas generaciones anteriores y forma parte de los pequeños relatos de artistas.