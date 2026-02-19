Rellumu y cayida d’un revolucionariu

La revuelta d’ochobre de 1934 orixinó una bayurosa corriente de lliteratura testimonial y propagandística qu’ensiguida diba quedar enterrada poles socesives marees históriques: n’España, pola Guerra Civil y la represión franquista, y fuera del país, pola II Guerra Mundial. Anque lo más estudiao hasta agora fueron les cróniques escrites por revolucionarios o observadores –les de Manuel Benavides, Manuel Grossi o, dende una perspectiva esterna, Aurelio de Llano, por citar dellos exemplos–, la sensibilidá actual inclínase hacia la ficción, de la que se fueron rescatando muestres como’l drama "Revuelta n’Asturies" d’Albert Camus (traducíu al asturianu por Milio Rodríguez Cueto en 2006) o’l cuentu "Liberación d’octubre" de María Teresa León. Ye modélicu, nesti sen, el llabor realizáu por Iván Cuevas na antoloxía "La revolución escrita", publicada na colección Avance de la Selmana Negra de Xixón en 2024.

Del ecu internacional algamáu pola Revolución del 34 quedáronnos les palabres de Romand Rolland, describiéndola como "El movimientu proletariu occidental más heroicu dende la Comuna del 1871", que dan fe de la politización qu’algama a la lliteratura nos años 30 y de les resonancies mítiques que, al calor del ascensu del fascismu o enguizaes pola propaganda, tiñeron dende bien pronto’l rellatu sobre l’Ochobre asturianu.

Nesi contestu históricu y llibre d’una filiación política concreta, publícase en 1936 "L’home de choque" de Joseph Peyré, una obra desconocida munchu tiempu pol públicu español hasta qu’en 2024 la espubliza Ediciones Trabe en versión al asturianu de Javier Martínez Concheso. La traducción de Cocheso llogró’l premiu "Florina Alías" de traducción en 2025, nun fallu onde, amás de la calidá del trabayu, se valoró "la vuelta a Asturies d’una historia llocal convertida n’Historia universal, qu’hasta agora nun taba disponible en nenguna llingua española".

"L’home de choque" ye una novela psicolóxica protagonizada por un mineru asturianu al que llamen el Morenu, que, al empezar la rebelión, se ve emplazáu, xunta a otros dos compañeros, a tomar la casa cuartel de la Guardia Civil de Los Arenales y a dirixise darréu a Uviéu pa participar na toma de la ciudá. Na amarraza, el Morenu vese forzáu a matar al cuñáu y, de manera accidental, tamién a la hermana. Esti socesu desencadena un trauma que-y pasa desapercibíu hasta que, tando de patrulla, decide protexer a un cura que taba escondíu de los revolucionarios. Esti fechu dexa patente la fienda qu’empieza a minar la moral del protagonista, más fonda según se va faciendo evidente la derrota de la revuelta y los intentos desesperaos de los dirixentes por ocultar esti fechu.

Peyré, un escritor y periodista gallardonáu cola "Llexón d’Honor" y miembru de l’Academia francesa, ye conocíu, nel ámbitu galu, poles sos noveles d’acción, como "L’escuadrón blancu" (1931), "Sangre y lluces" (Premiu Goncourt en 1935, adaptada al cine por Georges Rouquier en 1935) y "Mattehorn" (1939). Buen conocedor de les cultures hispániques, en "L’home de choque" realiza un granible trabayu de documentación, qu’incluye l’usu d’espresiones asturianes –empezando pol nomatu del protagonista–, una minuciosa descripción de los escenarios bélicos y l’ambiente d’Uviéu demientres la revuelta y hasta referencies a los gustos musicales del momentu.

La novela combina de manera equilibrada y certera les escenes d’acción, como’l rellatu de los intentos continuaos pa tomar la torre de la catedral d’Uviéu -en poder del reximientu d’infantería Pelayo- y los procesos psicolóxicos, como l’enamoramientu del Morenu o’l so descayimientu depués de morrer Parrita, l’amigu andaluz que compensaba col so sentíu del humor la tosquedá del asturianu. A lo llargo de la narración, asistimos al esbarrumbe heroicu del Morenu, en contraste col aguante de la torre, que resiste los ataques revolucionarios, dexando ver la irresponsabilidá de los dirixentes y los efectos dañibles d’una propaganda y unes rivalidaes polítiques que van convirtiendo’l fervor revolucionariu del mineru en rabia y decepción. Sin llegar a xulgar a los insurrectos, de los que muestra les lluces y les sombres, Peyré toma partíu, nun momentu belicista por demás, pola otra eterna derrotada: la paz.

