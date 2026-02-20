Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosalía

Calendario de conciertos de la gira 'Lux' 2026 de Rosalía: fechas y ciudades

La artista catalana empieza en marzo su gira más ambiciosa hasta el momento

La artista iniciará su recorrido en Lyon, Francia

Dúnia Drudis Picazos

Barcelona

La gira de Rosalía está a la vuelta de la esquina. La cantante catalana empezará pronto su gira más extensa y ambiciosa, con ocho conciertos en España durante el mes de abril, divididos entre Madrid y Barcelona –cuatro en cada ciudad. La artista empezará su gira en marzo, en la ciudad francesa de Lyon, e irá visitando ciudades de diferentes países europeos y del continente americano. En principio, la gira terminará en setiembre, en Puerto Rico.

  • 16 de marzo: Lyon, Francia - LDLC Arena
  • 18 de marzo: París, Francia - Accor Arena
  • 20 de marzo: París, Francia - Accor Arena
  • 22 de maro: Zúrich, Suiza - Hallenstadion
  • 25 de marzo: Milán, Italia - Unipol Forum
  • 30 de marzo: Madrid, España - Movistar Arena
  • 1 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
  • 3 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
  • 4 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
  • 8 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
  • 9 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
  • 13 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
  • 15 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
  • 17 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
  • 18 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
  • 22 de abril: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
  • 23 de abril: Amsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
  • 27 de abril: Amberes, Bélgica - AFAS Dome
  • 29 de abril: Colonia, Alemania - Lanxess Arena
  • 1 de mayo: Berlín, Alemania - Uber Arena
  • 5 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
  • 6 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
  • 4 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
  • 6 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
  • 8 de junio: Orlando, Florida - Kia Center
  • 11 de junio: Boston, Massachusetts - TD Garden
  • 13 de junio: Toronto, Canadá - Scotiabank Arena
  • 16 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
  • 17 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
  • 20 de junio: Chicago, Illinois - United Center
  • 23 de junio: Houston, Texas - Toyota Center
  • 27 de junio: Las Vegas, Nevada - T-Mobile Arena
  • 29 de junio: Los Ángeles, California - Kia Forum
  • 1 de julio: Los Ángeles, California - Kia Forum
  • 3 de julio: San Diego, California - Pechanga Arena
  • 6 de julio: Oakland, California - Oakland Arena
  • 16 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
  • 18 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
  • 24 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
  • 25 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
  • 27 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
  • 29 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
  • 1 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 2 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 4 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 6 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 10 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena
  • 11 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena

  • 15 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
  • 16 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
  • 19 de agosto: Monterrey, México - Arena Monterrey
  • 22 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 24 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 26 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 28 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 29 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 3 de septiembre: San Juan, Puerto Rico - Coliseo de Puerto Rico

Sánchez critica los regalos fiscales de las CCAA a las élites: "Los que más tienen deben contribuir más"

Oposiciones a Correos: convocan más de 4.000 plazas para ser funcionario fijo

Vox Oviedo exige completar los estudios arqueológicos en la Fábrica de Armas de La Vega

Entran en casa de un vecino sin su permiso pero la Policía no hace nada: el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal les avala

El castillete de mina más bonito de España es como hacer un viaje al pasado: es Bien de Interés Cultural, uno de los mejor conservados de España y está en Asturias

