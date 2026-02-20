Videopodcast
Elvira Navarro, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Yo canalizo mi desasosiego en la escritura”
La escritora, que hace unos meses publicó su último libro de relatos, ‘La sangre está cayendo al patio’, protagoniza un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Cuando Elvira Navarro (Huelva, 1978) le dio a su pareja, siempre su primer lector, el manuscrito de su último libro, ‘La sangre está cayendo al patio’ (Random House), para que lo leyera, éste se enfadó. Le dijo que qué le pasaba, por qué escribía eso, ¿de verdad era así de infeliz? Ella le contestó que no se preocupara, no era infeliz.
Lo que sucedía, en esos relatos y en toda su obra, es que es una manera de canalizar el desasosiego que todos tenemos. Es una de las anécdotas que la escritora comparte con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en el episodio de esta semana de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
“Todos tenemos nuestro desasosiego y yo lo canalizo totalmente en la escritura. Hay situaciones que a mí me generan mucho desasosiego, gente que conozco que me genera mucho desasosiego, a lo mejor es muy momentáneo, pero me acompaña. Ese desasosiego en sí mismo muchas veces es como un impulso de escritura. Y luego también es cierto que mis libros generan un desasosiego que yo sé que está presente, pero yo no lo siento tanto”, explica.
Navarro tiene “como un radar para historias que me vienen, que quizás lo que saco ahí es como esa parte oscurilla que todos tenemos y que a mí se me va a los libros”. ¿Y le sirve? “Yo hago algo con ello, sí me sirve, porque lo sacas, es como cuando te enfadas y le puedes dar una patada a algo, pegar cuatro gritos. Yo creo que toda creación es canalización de muchísimas cosas, pero también de ese tipo de impulsos que, oye, lo sacas por ahí”.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- El viernes se esperan colas kilométricas en una pastelería rural de Asturias que abre solo para vender una edición especial de donuts: 'El teléfono echa humo