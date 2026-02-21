Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

A los 75 años

Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio'

El artista fue ingresado por problemas respiratorios y finalmente ha fallecido en el Lawrence Hospital de Bronxville

Willie Colón, en su 50 Aniversario Tour

Willie Colón, en su 50 Aniversario Tour / Ulises Ruiz Basurto

Mapi Casabán

San Juan

Nació en El Bronx siendo William Anthony Colón, pero una carrera llena de triunfos le llevó a consagrarse como Willie Colón. El cantante leyenda de la música salsa fue ingresado en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, por problemas respiratorios y ha fallecido a los 75 años.

"Idilio" o "Gitana" fueron algunos de los éxitos más sonados del emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa. Artistas como Rubén Blades y Bobby Valentín han mostrado sus condolencias.

¿Quién fue Willie Colón?

Desde que era joven, la salsa corría por sus venas, y mostraba pasión por la música. Willie Colón empezó tocando la trompeta y el clarinete hasta que se perdió en el trombón. Su estilo único contribuyó a definir el sonido de la salsa y dejó un legado invaluable con su extensa discografía.

Noticias relacionadas

Pero no solo componía por diversión y fiesta, también lo hizo por causas sociales, como el VIH, con temas como El Gran Varón. La influencia de este artista ha traspasado fronteras y ahora su legado queda marcado para siempre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  4. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  6. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  7. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  8. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas

Rescate a 2.400 metros de altura: un escalador sufre una indisposición en pleno ascenso a Peña Ubiña

Rescate a 2.400 metros de altura: un escalador sufre una indisposición en pleno ascenso a Peña Ubiña

LaLiga | Osasuna - Real Madrid, en directo

LaLiga | Osasuna - Real Madrid, en directo

Aagesen, en Piloña dentro de unos días, para hablar de reto democrático

Aagesen, en Piloña dentro de unos días, para hablar de reto democrático

Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: "Soy madre y aún tengo mal cuerpo"

Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: "Soy madre y aún tengo mal cuerpo"

Baños de agua caliente y jabón, papillas y pescado: los mimos y cuidados al curioso "visitante" que ha llegado por primera vez a Asturias (de 155 solo han sobrevivido 5)

Baños de agua caliente y jabón, papillas y pescado: los mimos y cuidados al curioso "visitante" que ha llegado por primera vez a Asturias (de 155 solo han sobrevivido 5)
Tracking Pixel Contents