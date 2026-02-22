Libro 'Reconciliación'
Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I, defiende al rey emérito: "¿Que se disculpe de qué? Ha abdicado"
Explica que sus memorias son un "libro a corazón abierto" para las futuras generaciones y que en ellas ya reconoce sus errores
EP
La escritora francesa Laurence Debray pasó dos años en Abu Dabi con el Rey emérito para ayudarle a escribir sus memorias. Ese tiempo le permitió conocer a un hombre con un gran sentido del deber y que no quiere incomodar a su hijo, Felipe VI, y que ha reconocido los errores cometidos, por tanto no entiende que en España haya quien aún siga pensando que debe una disculpa a los españoles por su comportamiento.
La elaboración de 'Reconciliación', publicado en noviembre en Francia y en diciembre por Planeta en España (donde lleva ya seis ediciones y fue uno de los más vendidos de 2025), fue "un proceso largo porque quería que fuera su voz", cuenta Debray en una entrevista con Europa Press.
Al final, el libro es un compendio de sus "memorias" y sus "recuerdos" ya que no tuvo acceso a sus archivos en el Palacio de la Zarzuela, aunque en alguna ocasión contactó con amigos "para estar seguro de la fecha, de la persona o del contexto", explica.
"Reconoce sus errores"
Según Debray, desde el primer momento tanto el emérito como ella tenían claro que el libro tenía que cubrir toda su vida. "Él quería hablar de su infancia y de su familia" porque quería dar a conocer "un poco el hombre detrás del rey". "Me parecía normal que hablara no solo de lo bueno, pero también de lo malo", sostiene. "Es asumirlo todo y creo que no hubo ninguna duda sobre este hecho", añade, subrayando que "reconoce sus errores".
En este sentido, cuando se le pregunta por el hecho de si alguna vez Juan Carlos I se ha planteado disculparse por esos errores que ha reconocido, como hay quien le reclama en España, donde el presidente, Pedro Sánchez, dijo que debía "explicaciones" por sus acciones y desde el PSOE se fue incluso más lejos y se planteó que debía una "disculpa", responde rotunda: "¿Pero disculpas para qué?".
Debray no oculta su perplejidad, como francesa, por el hecho de que en España quieran que el antiguo monarca se disculpe teniendo en cuenta que "hay problemas de gestión del Estado, hay gente que se muere, hay gente que vive muy mal, y ¿el jefe del Gobierno se disculpa de algo?, ¿ha dimitido de algo alguien?".
"Piden al rey cosas que ni si quiera se lo aplican a ellos mismos. Me parece muy insólito, lo siento", agrega. "Yo soy francesa y no me quiero meter en política española, pero a veces me da risa un poco el contexto", continúa. "¿Y qué quieren? ¿Que se disculpe de qué? Ha abdicado, ha dejado el poder a su hijo y vive fuera sin molestar a nadie", remacha.
Por otra parte, reconoce el pesar que supone para el emérito no tener una relación más estrecha con su hijo y con la Princesa Leonor. "Es un abuelo que tiene ya 88 años, que vive lejos de su país y de su familia, muy aislado, pero lo asume desde el punto de vista institucional" porque considera que "es mejor así para la Corona".
