Amura, la superbanda con componentes de L.A., Rels B e Izal que leva anclas en Mallorca al ritmo de ‘Malas lenguas’

"Con la ilusión de un niño con zapatos nuevos". Así enciende motores Amura, una superbanda nacida en el mar mallorquín e integrada por cinco amigos músicos de distintas formaciones: L.A. Izal y Rels B. Malas lenguas es su primer single, un tema en clave de pop rock en castellano que se mueve entre contagiosos estribillos, guitarras enérgicas, contundente base rítmica y la luminosa voz de su cantante.

"Este proyecto nació casi como una broma", confiesa el guitarrista Dimas Frías. "Nos llevábamos tan bien, nos veíamos fuera de las giras que cada uno tenía con sus anteriores bandas, y quedábamos en el llaüt de Àngel Cubero [bajista] para navegar un poquito. La conexión entre nosotros fue tan buena, nos lo pasábamos tan bien, que apareció la broma: oye, y si montamos un grupo". Dicho y hecho.

Elegirlo el nombre no fue fácil pero jugando con el vocabulario náutico apareció Amura, que es la parte de los costados de proa de una embarcación, con la que se cogen las olas, no para luchar contra ellas sino para pasarlas de forma que la nave sufra lo menos posible. "No sabemos el rumbo que tomará el grupo. Hemos arrancado y el camino dirá. De lo que se trata es de disfrutar del viaje", señala Cubero.

Grandes del pop y el rock

La experiencia es una de las banderas que ondea Amura. Si Pep Mulet [guitarra], Cubero y Frías crecieron como músicos con L.A., banda con la que giraron por más de 20 países y tocaron en festivales como el de Reading, Lollapalooza Berlín o el Vive Latino, además de telonear a grandes bandas como Muse, Arcade Fire, Franz Ferdinand, Molotov o Placebo; Toni Morales [voz] tuvo el privilegio de acompañar a la guitarra a Rels B en su gira mundial de 2022; mientras que Alejandro Jordà [batería] formó parte de Izal hasta su despedida en el año 2022.

"En Amura, a diferencia de nuestros anteriores proyectos musicales, todos tenemos que llevar la mochila. Aquí los roles están muy definidos. Cada tiene unas virtudes y unos defectos, y unos límites que cada uno conoce, así que sabemos lo que podemos aportar cada uno de nosotros. Lo que hemos hecho es repartirnos las tareas. Es como una democracia pero muy pacífica", explica entre risas Frías.

Los cinco de Amura / Antoni Noguera

A pesar de la popularidad de sus anteriores grupos reconocen que lo de Amura es "como empezar de cero, por el trabajo que está costando arrancar el proyecto y por el sistema de promocionar bandas con todo lo de redes sociales. No estamos acostumbrados pero lo vamos peleando. Cuando abres la página de Instagram y ves cero seguidores dices: vale, vale, esto sí es empezar de cero", asienten.

De momento no tienen discográfica detrás pero confiesan que les están "empezando a llegar propuestas"a unque aclaran que no tienen prisa y prefieren aplicar el método Simeone, el de partido a partido, en este caso canción a canción. "Lo de fichar por un sello u otro es una decisión importante. Cuántos casos hemos visto de que alguien grande coge a un grupo y luego lo mete en un cajón atado de manos. Ya veremos, todas las opciones serán estudiadas".

'Malas lenguas'

La tarjeta sonora de presentación de Amura lleva por título Malas lenguas y puede escucharse desde el pasado viernes en todas las plataformas digitales. "Como el resto de canciones que iremos publicando se mueve un poco entre el pop rock en castellano y el indie. La idea es sacar las tres primeras canciones a modo de singles, y luego ya presentar el disco. Ahora mismo tenemos unos siete temas prácticamente acabados, falta producir algunos y dar las últimas pinceladas".

Para verles en directo habrá que esperar al 1 de mayo, cuando se estrenen en casa, en la palmesana sala Es Gremi. Ya en verano se subirán a un escenario aun más grande, el del Mallorca Live Festival, que ya conocen de aventuras anteriores.

¿Son buenos tiempos para el rock’n’roll? Ángel Cubero y Dimas Frías se miran y no dudan en su respuesta: "Son tiempos difíciles para tener un grupo porque son buenos tiempos para el rock. Está lleno de bandas de chavales, y los de 60 tacos siguen tocando, es decir, hay millones de bandas, lo cual nos parece una maravilla".