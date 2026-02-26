El llibru de los llibros

Tando en Cuaresma nun tará mal falar de la Biblia. Nun me refiero a les vieyes biblies, qu’andarán per casa dende’l sieglu pasáu. La mía preferida yera la Nacar-Colunga, qu’imaxino que tendrán tamién varios d’ustedes, llectores. Conocí al Padre Colunga, dominicu de Noreña que de mozu deprendía’l lléxicu araméu y hebréu mentes s’afeitaba’l llevantase, con un papelín pegáu al espeyu del bañu. Los temes bíblicos camudaron enforma dende entós, como vamos ver darréu.

Una entruga que cuerre necesaria : ¿ ye la Biblia, la nuestra, el meyor llibru del mundu? Hai dos rempuestes, una relixosa y otra lliteraria. La primera na mayor parte del mundu dirá que non, pero la segunda queda abierta a un discutiniu estéticu. Xente de la nuestra cultura greco-cristiana atalanta que la narración bíblica, tan variada, paez polo menos como más divertida y edificante que cualquier otra de la mesma mena. Animo a tastiar eso pela llectura y el usu de "La Biblia en Llingua Asturiana". Sí , ye la Biblia de tol mundu pero más de la xente asturiano y de los collacios asturfalantes de la nuestra arrodiada.

Esa Biblia tien 1.463 páxines y un subtítulu definitoriu de la so singularidá, "Traducción interconfesional n’asturianu". Lo que xunío al nome de la institución que la edita, la Sociedad Bíblica, quier dicise que trátase d’una versión d’ámbitu internacional fecha por persones de les varies confesiones del cristianismu actual. Les firmes d’autoridaes nel proemiu dau nes primeres páxines –"Como aquella mañana en Xerusalén"– indíquenlo claramente: José Luis Andavert, Sociedad Bíblica, Xosé Corsino Fernández, Asociación de Ministros de Cultu Evanxélicu del Principáu d’Asturies, y Fr. Jesús Sanz Montes, ofm, Arzobispu d’Uviéu. La obra lleva ente nós dende l’añu 2020 , sofitóse en diversos poderes d’equí, entamando pol Gobiernu d’Asturies. Asina que la presencia plena de la firma del nuestru Arzobispu, como si fuera un clásicu nihil obstat, resulta de gran contentu polo que fai al espardimientu de los conteníos de la Biblia n’asturianu. Cuanto más cuando paez que’l Arzobispu seguirá col llabor pastoral ente nosotres.

El tomu ofrez complementos de gran prestor y utilidá pero convién fixase nel "equipu de collaboradores". Alcontramos ellí una llarga llista de "Traductores y expertos en llingües bíbliques y asturianu", con nomes reconocíos de la cultura asturiana. L’apartáu "Revisión xeneral llinguística y lliteraria" avísamos de que too eso fízolo Ramón d’Andrés Díaz, tanto del textu bíblicu como de los textos complementarios. ¿Qué más destaca dientro del apartáu "Coordinación xeneral del proyectu"? Pues el nome de Federico González-Fierro Botas (1988-2002). Efeutivamente hai que recordar que él foi el principal animador del proyeutu fechu realidá anagora, qu’adelantóse a él cola traducción al asturianu del Corpus de la Lliturxa vixente y que tien que figurar como lo fai, pesie al tristayu accidente que sofrió en tierres siberianes. El ciudadán Fierro Botas amaba Rusia, viaxaba allá cadañu, falaba ruso. El sacerdote Fierro Botas foi l’exemplu de sacerdote modernu, averáu a una vivencia asturiana de la Ilesia. La so temprana muerte siempres foi, pa muncho militante asturianista, un signu sacrificial.

Torno a nuestros díes. Marcaré los complementos d’esta Biblia n’asturianu. Un vocabulariu bíblicu, una rellumante cronoloxía histórico-lliteraria, una tabla de peses, midíes y monedes, un calendariu hebréu y diez mapes del Mediterráneo, Palestina y Oriente Mediu.

El 21-VII del Apocalipsis suena d’esti xeitu: "Y tamién vi la ciudá santa, la nueva Xerusalén que baxaba del cielu, de xunto con Dios, acaldada como una novia que se punxo curiosa pal so esposu", páxina 1410.

