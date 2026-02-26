RECONOCIMIENTO NARRATIVO
Nace el Premio Aena de Literatura Hispanoamericana, que reconocerá la mejor narrativa en español con un millón de euros
El galardón reconocerá obras de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas a lengua castellana y los cuatro finalistas recibirán 30.000 euros
Aena ha anunciado la convocatoria del nuevo Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, que estará dotado con 1 millón de euros. Los cuatro finalistas recibirán 30.000 euros cada uno. El galardón reconocerá obras de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas a lengua castellana en el año de la convocatoria. Sean cooficiales o originales en castellano, "se valorará por su calidad literaria, originalidad y aportaciones culturales".
"Todos los libros y escritores concurren en igualdad de condiciones. La dotación económica refleja la importancia que el premio pretende tener y la necesidad del reconocimiento a los libros, editoriales y escritores. El ganador del premio obtendrá un millón de euros y los otros 4 finalistas obtendrán 30.000 euros cada uno. La dotación económica será independiente a las ventas que hayan conseguido previamente", ha señalado Maurici Lucena, Presidente y Consejero Delegado de Aena durante la presentación.
Tal y como ha señalado Lucena, de cada una de las cinco obras finalistas, Aena adquirirá más de 5.000 ejemplares que donará a instituciones públicas y trabajadores de la compañía. "El presupuesto total abarcando todas las actuaciones superará ampliamente los 2,5 millones de euros y los aeropuertos serán puntos de cultura para reforzar este movimiento literario", ha añadido.
8 de abril
El premio, que se fallará en una gala de entrega el próximo 8 de abril, en la Ciudad de Barcelona, contará con un jurado presidido por la escritora y periodista Rosa Montero. El anuncio de los finalistas tendrá el próximo 17 de marzo, según han señalado. "Estoy feliz de que Aena se haya metido en este lío. Supone una promoción del secrtor en sí. Además del dinero, a los escritores nos gusta que nos lean y nos distribuyan. Por lo tanto, que Aena vaya a comprar y distribuir los cinco libros finalistas, hace de este premio algo único. Es un premio a la obra publicada, pero también a esas editoriales, quizás pequeñas, que sufren y navegan a diario", apuntaba la escritora.
Hasta ahora, el premio literario con mayor dotación económica en España era el Premio Planeta, cuyo ganador y finalista reciben un millón y 200.000 euros respectivamente. "Lo que Aena quiere con este proyecto es, en la medida de lo posible, devolver a la sociedad lo mucho que esta le ha dado a la empresa. Desde años financiamos actividades culturales importantes pero queremos más. Queremos literatura para que la sociedad sea libre y diversa. Para ello, debemos fomentar la lectura y respaldar el talento creativo. Con este premio pretendemos reforzar el hábito de la lectura y la escritura, buscando que en España y Latinoamérica se publiquen más libros", ha agregado Lucena.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles