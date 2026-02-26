El tronco de la derecha

El Partido Popular procede de Alianza Popular, no de UCD. La transformación tuvo lugar en el congreso celebrado en Madrid en enero de 1989. Un año después, en otro congreso reunido en Sevilla, Fraga entregó el liderazgo a Aznar. El partido así refundado adoptó la denominación histórica de los partidos de tradición católica y del grupo que los representaba en el parlamento europeo. El Partido Popular se propuso de inmediato ocupar el espacio político dejado por UCD tras su desmembración, agrupando a conservadores, democristianos y gran parte de quienes se definían como liberales, y consiguió heredar la mayoría de sus votantes, que en 1982 se habían dispersado entre el PSOE y los pequeños partidos nacidos de la quiebra. En 1996, el Partido Popular, con la etiqueta "de centro y reformista", ganó las elecciones y la derecha, con el apoyo de los nacionalistas moderados catalanes y vascos, pudo por fin gobernar.

El PP ha sido en toda su trayectoria un componente básico de nuestro sistema de partidos. Es una organización política democrática, aunque en ese aspecto le quede un largo camino por recorrer en su funcionamiento interno y en su actuación hasta cumplir plenamente con el mandato constitucional, como en general le ocurre al resto de los partidos. Pero también ha tenido que sobrellevar el estigma de su origen y aún hoy provoca rechazo en un sector de la izquierda por sus patentes afinidades con Vox. La historiadora francesa Sophie Baby considera que la explicación está en el pasado. Sostiene que la derecha española no ha roto con el franquismo porque no ha tenido necesidad, al haberse desenvuelto en una circunstancia histórica bien distinta a la implicación en la segunda guerra mundial, en que forjaron su carácter las derechas europeas.

Alianza Popular apareció en la vida política, en medio de una gran expectación, en el otoño de 1976. Era una coalición de siete partidos, formados cada uno alrededor de un ministro de la dictadura franquista y unidos por el liderazgo indiscutido de Fraga, que acababa de ser relegado en la pugna con Suárez por la presidencia del gobierno y, en consecuencia, la gestión del cambio político inevitable. En Alianza Popular coincidieron franquistas recalcitrantes con aperturistas en distinto grado, que votaron a favor de la Ley para la Reforma Política, pero se opusieron a la amnistía en sus sucesivas ampliaciones, a la legalización del Partido Comunista y a la apertura de un proceso constituyente. De los 16 diputados elegidos en 1977 en las listas de AP, cinco votaron en contra y tres se abstuvieron. Según sondeos de aquellos años, el porcentaje de incondicionales de la democracia entre los encuestados que se ubicaban en la franja derecha de la escala ideológica no llegaba al 50%. Preservando la lealtad a la obra de Franco, su plan consistía en asentar una "democracia española", sui generis, en realidad mucho menos democrática que las europeas.

Algún historiador ha catalogado a AP como partido de extrema derecha, homologándolo al Movimiento Social Italiano, de ascendencia fascista, y al Frente Nacional francés de Le Pen, ambos coetáneos. Pero lo cierto es que la Transición, por la fuerza de los hechos, fue empujando a Alianza Popular a aceptar la Constitución y la democracia liberal que establecía. Carme Molinero y Pere Ysas, dos acreditados historiadores que colaboran en la investigación del franquismo y la democracia hacen en este libro un relato detallado de la metamorfosis de AP en el PP que desentraña la conversión a la democracia de un segmento muy poblado de la clase política franquista, uno de los episodios más fascinantes de la Transición, poco estudiado aún, que alberga claves de la política española actual. Los avatares de estas dos siglas a través de la historia reciente suspenden en el aire algunos interrogantes que apuntan a la derecha patriota, pero también invitan a la izquierda a enfrentarse con sus prejuicios y abandonar maniqueísmos de otros tiempos, que en nada favorecen la progresión de nuestra democracia.