Videopódcast
Los libreros de Tipos Infames, en el pódcast del suplemento ABRIL: "El mercado está disparado y es muy complicado poner unos límites razonables"
Dos de los fundadores de la librería, Alfonso Tordesillas y Gonzalo Queipo, protagonizan esta semana ‘Libros y Cosas’ tras conocerse la noticia de su cierre
María Soto
El cierre de la librería Tipos Infames, en pleno corazón del barrio madrileño de Malasaña, el pasado 14 de febrero, después de 15 años, ha supuesto un mazazo al estado de ánimo cultural de un país en el que todo ha sido siempre blanco o negro, pero ahora parece que esos extremos están un poco más alejados. Dos de los fundadores de la librería, Alfonso Tordesillas y Gonzalo Queipo, protagonizan esta semana ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
Se trata de la primera entrevista que conceden tras conocerse la noticia de su cierre debido, según anunciaron en un vídeo que publicaron en las redes sociales de la librería, a la gentrificación que está expulsando a los pequeños negocios de los centros de las ciudades ante la imposibilidad de afrontar, como en su caso, la subida del alquiler por parte del propietario del local.
Durante la conversación, en la que confesaron estar abrumados por el cariño recibido y también agotados, hablan de la experiencia de montar una librería, del mito que rodea al oficio, de los entresijos del negocio editorial o de la posibilidad de que los gobiernos, locales, autonómicos o incluso el central, protejan a las librerías poniendo un tope al alquiler.
Una situación que ellos describen así: “El mercado está disparado y todo se modula con respecto al mercado. Es muy complicado poner unos límites razonables que todos acordemos para que permanezca no Tipos Infames, sino la frutería, la tetería, porque va todo encadenado, la gente que antes vivía ahí es expulsada del barrio”.
