La Reina Letizia, políticos y periodistas despiden a Fernando Ónega, "artesano" y extraordinario periodista

La Reina Letizia, políticos y periodistas han acudido este miércoles a despedir a Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años, de quien han destacado su independencia profesional. En declaraciones a los periodistas, Letizia ha afirmado que Fernando Ónega era "inalcanzable" para los estudiantes de periodismo de su promoción. "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida", ha afirmado.

La Reina ha contado que después conoció a su hija Sonsoles. "Tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega porque vengo a darle un abrazo a mi amiga y porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega", ha asegurado.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha dicho que es un "extraordinario" periodista, "absolutamente independiente" y "muy respetado" por la profesión. "Ojalá mucha gente lo siga", ha afirmado. "He venido a darle el último adiós", ha contado a los periodistas a la salida de la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia en Madrid. El expresidente ha dicho que es "un gallego de pro" y con el que ha tratado "mucho".

Sonsoles Ónega, su pareja, Juan Montes, y Cristina Ónega. / José Oliva / Europa Press

Rajoy ha asegurado que Ónega "lo ha sido todo" como periodista. "No hay nada por donde no haya pasado", ha declarado el expresidente, que desea que mucha gente lo siga porque será "bueno para el periodismo" y para España.

Igualmente, el exjefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, lo ha definido como "un profesor" y un "maestro del periodismo". Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa a la salida de la capilla ardiente en la Casa de Galicia en Madrid. "Creo que es un personaje irrepetible", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que permanecerá tanto en la memoria de la profesión como de sus amigos.

Asimismo, Aza ha resaltado que era "maravilloso" y le da "muchísima pena" su pérdida. Ha agradecido la labor que ha hecho, "por poner sentido común", información objetiva y humor. Por su parte, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez ha dicho que ha sido un "hombre comprometido con la participación social activa", a quien ha transmitido su gratitud y admiración, un reto para los periodistas.

Además, la titular de la cartera de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado "como abordaba siempre, con esa elegancia, los temas", con "rigor" y "seriedad". "Gratitud, recuerdo y respeto", ha trasladado Saiz. A la capilla ardiente se han acercado colegas de profesión como Iñaki Gabilondo, Lorenzo Milá, Joaquín Prat, Carlos Alsina o Joaquín Prat.