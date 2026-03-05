Arundhati Roy y Mary Roy: el río y la tormenta

En 1997, una joven escritora india agitó el mundo literario anglófono al ganar el Premio Booker con su primera novela, "El dios de las pequeñas cosas", retrato de una idiosincrática familia de Kerala, la exuberante región de su infancia. La editorial difundía su imagen como arquitecta devenida escritora, inteligente comunicadora, de notable belleza, autora de una obra única. La novela vendió millones de ejemplares y el dinero de estas ventas, unido al del galardón, permitió a su autora salir de la precariedad que había presidido su vida. Público y editores esperaban una segunda novela, pero ella, imprevisible, repartió la suma inesperada entre familiares, amigos, artistas, y decidió otro rumbo. Quería escribir, pero no quería la vida de autora rica y famosa. A sus 36 años, había sobrevivido como arquitecta, diseñadora, guionista de cine, actriz, y su vida, de relaciones complejas, se regía por una profunda conciencia social.

Durante dos décadas escribió solo ensayos, con frecuencia ligados a la defensa de las personas marginadas y vulnerables de su país: participó en acciones de resistencia arriesgadas y escribió contra el sistema de castas, contra la destrucción humana y ecológica de las megapresas del río Narmada, contra la persecución de los musulmanes en la India y la deriva fascista de su primer ministro, Narendra Modi. Rechaza, sin embargo, el apelativo de activista, pues argumenta que la literatura, antes de ser domesticada por listas de bestsellers, hizo siempre lo que ella hace, tanto en ensayos como en obras de ficción: buscar un mundo mejor. La esperada segunda novela, "El ministerio de la felicidad suprema", llegó tras veinte años, en 2017.

Casi otra década más tarde, esta escritora singular publica un relato de vida, nacido del inmenso dolor que le causa la muerte de su madre. El título español, "Refugio y tormenta", cita las palabras con las que Roy resume lo que fue para ella su progenitora; el original, "Mother Mary Comes to Me", nos remite al "Let it Be" de los Beatles y a esa frase que su madre, a diferencia de la de McCartney, nunca pronunció. "Déjalo estar" no era lema para la mujer indómita cuyas luces y sombras marcaron profundamente la personalidad de su hija.

Esa relación, en su contexto geográfico, político y social, es el tema de este libro prodigioso, que nos guía por una India multilingüe y paradójica, en la que su madre lidió con una comunidad (en su caso, la cristiana siria de Kerala) conservadora y machista, que la despreció y excluyó cuando decidió abandonar a su marido alcohólico y criar sola, sin un céntimo, a Arundhati y a su hermano.

Mary se convertiría en leyenda al lograr la derogación de una ley que impedía que las mujeres heredaran y al crear una escuela pionera, moderna y solidaria, que formó a jóvenes humildes en libertad y justicia. Esta figura pública a la que su hija admira, y a quien en su niñez adoraba y temía a partes iguales, ejerce en cambio un poder despótico con sus hijos, sobre los que proyecta la violencia de sus propias humillaciones.

"Refugio y tormenta", unas memorias contadas con el tono irónico y reflexivo que caracteriza la escritura de Roy, nos revela, por un lado, el difícil entorno que la moldeó como persona y como autora, que sentó las bases rebeldes de su vida y aportó los personajes de sus novelas, incluido, según sus propias palabras, su "tema más fascinante", su madre. Por otro lado, expone las consecuencias terribles de una sociedad patriarcal que reprime a mujeres del talento de Mary Roy, aunque celebre su asombrosa resistencia.

Noticias relacionadas

De Mary aprende Arundhati lecciones vitales ambiguas: que el lugar más seguro puede ser el más peligroso, que la palabra libera, que inhibirse ante la injusticia no es una opción. Como el río Meenachil, refugio de su niñez confusa, la vida de Arundhati Roy fluye en estas páginas con toda su carga ambiental, pero sorteando las barreras, inexorable, y celebrando una existencia que sabe privilegiada frente al sufrimiento humano del que ella, y quienes la leemos, somos testigos diariamente en algún lugar del planeta.