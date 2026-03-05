Brendel más allá del piano

El pianista Alfred Brendel, fallecido el pasado mes de junio, ha sido, sin duda, una de las más relevantes personalidades del teclado de las últimas décadas: referencia y escuela de pianistas por su acercamiento al gran repertorio y porque aprovechó con intensidad las posibilidades que ofrecía el mundo de la grabación discográfica, ensanchando los límites a veces tan cerrados de las salas de conciertos. Desde la década de los cincuenta del pasado siglo sus registros han sido continuos e incluso ha repetido grabaciones de algunas obras, lo cual es muy interesante porque permite apreciar la evolución del artista en su acercamiento al gran repertorio.

Brendel, además, fue un magnífico ensayista y buena prueba de ello es el volumen que Acantilado publica, en la traducción de Juan Luis Milán, bajo el título "Milagrería y escalas disonantes", que recoge artículos, reflexiones e incluso conferencias dictadas en diferentes momentos de su trayectoria.

Brendel, el gran pianista, traslada también esa excelencia a una prosa rica y vivaz, que llega al lector con facilidad, aunque aborde asuntos más técnicos. Hay en él un afán divulgativo que se entrevé en cada artículo. Comienza el libro con un estudio sobre sus grabaciones discográficas, el porqué de alguna de ellas, y cuáles el autor considera de mayor interés. Enlaza muy bien este preámbulo discográfico con su análisis de los cambios interpretativos que se han venido produciendo en las últimas décadas, por ejemplo, con la eclosión del repertorio barroco a través de enfoques novedosos; en otro de los apartados y con el análisis severo y lúcido que aborda en "Diversidad y dogma" abre cuestiones para el debate. Por ejemplo, pone el foco en que "una buena parte de la práctica interpretativa historicista actual ha expulsado radicalmente el cantabile de la música. Tal y como yo entiendo la música, el canto es su corazón, por lo menos hasta el siglo XX".

También encontramos interesantes ideas acerca de compositores como Schubert o Beethoven, de los cuales ha sido un transcriptor referencial, en "Música de cámara audaz". Se maravilla, en otro de los capítulos, del sistema de orquestas creado en Venezuela y que tanto talento ha exportado al mundo de la música clásica y hay, asimismo, un sorprendente estudio cinematográfico, "Entre el horror y la risa", articulado sobre un encargo del Festival de cine de Viena y en el que tienen cabida cineastas españoles como Víctor Erice o Luis Buñuel. A modo de epílogo, el filósofo Andreas Dorschel cierra la obra con ·"Brendeliana", una loa escrita cuando al pianista le fue concedida la Medalla Mozart de Oro en 2014. Sintetiza Dorschel muy bien el carácter único, e incluso excéntrico, de uno de los nombres que ha marcado la interpretación pianística de nuestro tiempo.