Códigos urbanos para Alejandría

La Bienal de Alejandría es uno de esos grandes encuentros artísticos contemporáneos que se crearon a mediados del siglo XX y que sirvieron de escaparate mundial para los artistas internacionales, además de para la imagen de los gobiernos de los países convocantes, en plena Guerra Fría. Fundada en 1955 bajo el mandato del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, la participación se limitó inicialmente a artistas de países ribereños del Mediterráneo como España, lo que permitió que muy pronto estuvieran presentes miembros de grupos coincidentes en el tiempo como El Paso, con la consecuente repercusión internacional.

Fue, por ejemplo, el caso del pintor asturiano Antonio Suárez, que fue representación española en 1957 y repitió en 1963. Hasta el momento se han producido veintiséis ediciones, en 1970 participó Miguel Ángel Lombardía, en 2007 Germán Gómez, tuvo una interrupción de doce años por motivos políticos y está previsto que en 2026 se celebre la vigesimoséptima, que pretende reabrir la reflexión sobre el papel de las bienales como instrumentos de diplomacia cultural y creación de redes transnacionales, si los acontecimientos bélicos que agitan esa conflictiva zona geoestratégica no lo impiden.

En 1974 obtuvo allí el primer premio, en la X Bienal, el pintor Juan Gomila, nacido en Barcelona en 1942 pero vinculado desde muy joven a la ciudad de Gijón, en la que reside actualmente. Estudió comercio y música y practicó gimnasia deportiva, hasta que un accidente le hizo abandonar. En 1963 empezó a frecuentar el estudio de José María Navascués y al año siguiente se trasladó a Madrid, donde realizó cerámica y acudió al Círculo de Bellas Artes. De 1965 a 1967 vivió en Londres, impregnándose de la pintura que allí se hacía entonces, que era la de Francis Bacon y los artistas pop, entre los que le influyeron Richard Hamilton, Peter Blake y, sobre todo, Peter Phillips. Siguió cursos en la Central School of Arts y fue seleccionado para la Bienal de Brighton.

Las "Cajas ambiente" de Juan Gomila expuestas en el Museo Casa Natal de Jovellanos. / LNE

Fueron las bienales, entonces de moda, su vía de introducción al mundo artístico. Su primera exposición individual la realizó en la galería Illescas de Bilbao en 1968, pero su primer triunfo importante lo consiguió en 1971, en la I Bienal de Pintura Provincial de León, en la que se le otorgó un segundo premio. En 1973 presentó por primera vez sus "Cajas ambiente", que fue con las que consiguió el ya citado primer premio de la X Bienal de Alejandría al año siguiente. En esta obra, en realidad un ambiente pop, interpretó los códigos urbanos con un sentido lúdico, a través de imágenes de gran efectismo que perdurarán en su obra pictórica.

Esta instalación, que se muestra de nuevo en Gijón después de medio siglo, recuperada para la ciudad, es fundamental en la trayectoria del artista y constituye una de las primeras experiencias en España de integración del espectador en la obra, rompiendo el carácter solemne que rodea el objeto artístico y poniendo en cuestión la separación entre arte y vida. Cuando se mostró en la sala del Club Pueblo de Madrid en 1973, participaron en su desarrollo dos actores profesionales y un grupo de ballet universitario, lo que da idea del carácter performativo de la pieza. En 1975 pasó a ocupar una de las salas del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo y en octubre de ese mismo año se presentó en la galería Tantra de Gijón, espacio fundamental para la introducción de la vanguardia en Asturias. En 1977 todavía viajaría a la Bienal de São Paulo, en una versión aún más amplia, de más de 100 metros cuadrados.

El montaje actual está compuesto por un pavimento y diversos paneles sobre ruedas que el espectador puede trasladar modificando la estructura del conjunto. A través de señales de dirección viarias de colores vivos, se plantean dudas sobre la ciudad y cómo ésta condiciona al ser humano, protagonista y a la vez prisionero de un espacio altamente codificado. La relación con el arte pop se sustancia en la elección de iconografías inspiradas en los medios de comunicación de masas y en la utilización de técnicas derivadas de la publicidad y del cómic, como el uso de plantillas. Se documenta con un vídeo.

No se crea que este éxito fue su única aportación artística. Posteriormente, Juan Gomila representaría a España en la Bienal de Venecia, compondría sinfonías urbanas, sobre él se realizarían películas e importantes museos nacionales e internacionales guardan obra suya. A sus más de ochenta años, mantiene intacta su gestualidad iconográfica y su vitalidad. Cuando hace cuatro presentó en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo una veintena de sus pinturas recientes, varias de ellas de gran formato, ya se preguntaba en estas páginas por las iniciativas que se estaban tomando para la preservación de su obra y es un descanso saber que ha donado lo que queda de esta pieza histórica múltiple al Museo Casa Natal de Jovellanos, que trabaja tan bien con este tipo de legados.