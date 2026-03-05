Elogio del lavadero: lugar de agua y de palabra

Hoy lavar la ropa es pulsar un botón. En el pasado fue cargar cestos, mojarse las manos en agua helada y pasar horas agachadas en un río o un lavadero. Sin agua corriente en las casas, las mujeres, a veces niños y habitualmente niñas, debían ir al río para conseguir el agua necesaria para la limpieza, higiene, cocina y lavado. Era una actividad diaria, repetitiva y muy pesada.

Entre todos estos trabajos exclusivamente femeninos, el lavado de la ropa era el más odioso y uno de los más severos. Ir al río o a la acequia cargadas con un cesto de ropa sucia, la banca y el jabón casero era parte del trabajo obligatorio y gratuito de las mujeres de la casa. La ropa empapada de agua, del viaje de vuelta, pesa cuatro veces más que la seca.

Independientemente de la época del año, había que lavar la ropa de toda la familia, que solía incluir una media de diez miembros, además de sábanas, mantas, colchas y toallas. Todo debía mojarse, enjabonarse, escurrirse y tenderse en una tarea cíclica que nunca se acababa.

Empapadas de agua helada y a la intemperie, estas mujeres sufrían con frecuencia enfermedades broncorrespiratorias y dérmicas: con el frío y la humedad, las manos se abrían, sangraban y aparecían los sabañones.

Entre los siglos XIX y XX, muchos ayuntamientos asturianos construyeron lavaderos cubiertos para evitar que las mujeres tuvieran que desplazarse hasta el río. Supusieron una mejora material evidente, al estar más cerca de las casas y ofrecer mayor protección frente a las condiciones meteorológicas. El traslado del lavado al entorno del pueblo también transformó estos espacios: al quedar más expuestos al control de las autoridades civiles y eclesiásticas, se perdieron ámbitos donde se podía charlar con mayor libertad, surgían cortejos y se generaba un ambiente más relajado.

Estas construcciones formaban parte de la vida cotidiana de las zonas rurales y, como tales, tenían su propia jerarquía y significado. De ellas surgieron expresiones como "lavar los trapos sucios", porque en estos espacios no solo se iba a lavar la ropa, sino también a hablar de los problemas familiares, desahogarse y pedir consejo.

Allí se aprendía a tratar las prendas, a quitar manchas difíciles o a blanquear mejor las sábanas; trabajo que contribuía a construir la reputación de la casa: a las mujeres se les exigía, ante todo, ser limpias, discretas y trabajadoras.

A partir de las décadas de 1970 y 1980, la llegada del agua corriente a las casas hizo que la función utilitaria de los lavaderos desapareciera. Con la introducción de las lavadoras, inventadas hace 125 años, también se perdió su función social como lugar de encuentro entre mujeres. Estos espacios no fueron sustituidos por otros, lo que contribuyó a aislar a muchas de ellas.

Tras años de abandono, en muchas localidades asturianas los lavaderos han sido restaurados, aunque sin proyectos reales de divulgación del trabajo femenino que allí se desarrolló. En algunos casos, mujeres del lugar vuelven a reunirse en torno a estos espacios como gesto simbólico, especialmente en fechas como el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para charlar, recordar y poner en valor un trabajo invisibilizado durante décadas.

Las paredes de estos edificios son testigos del duro trabajo de las mujeres que lavaron la ropa de toda su familia, pero también de las risas, las canciones, los aprendizajes y los cortejos que formaron parte de la vida cotidiana. Ese mundo rural, sus arquitecturas y, sobre todo, sus mujeres, ha sido escasamente estudiado y reconocido. Antes de que desaparezcan las últimas protagonistas de este pasado tan cercano, conviene conservar algo de esa memoria mojada en nuestros libros de Historia.