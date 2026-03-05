Florence Nightingale: cuando cuidar fue revolucionario

A pesar de que el cuidado forma parte de lo cotidiano, de nuestro día a día, pocas personas ajenas al ámbito de la salud serían capaces de reconocer a la precursora de la enfermería contemporánea: Florence Nightingale. Tampoco es de extrañar, puesto que las referencias a su figura se suelen condensar en su intervención en la guerra de Crimea, lo que le valió el sobrenombre de "la Dama de la lámpara", por su costumbre de realizar rondas nocturnas visitando a los soldados en el hospital de Escutari. Pero a nadie se le escapa que no se llega a ser un referente internacional dando paseos…

Esta mujer, nacida el 12 de mayo de 1820, pertenecía a una familia acomodada de la burguesía británica que comulgaba fielmente con los estrictos mandatos de la sociedad victoriana. Sus primeros años de vida discurrieron entre viajes por Europa y una agitada vida social con políticos, científicos y filósofos de la época. Ya entonces destacaba por su carácter diplomático y por la elocuencia de su discurso, siempre dispuesta a una conversación seria y poco proclive a la actividad social destinada a las mujeres de su condición. En 1837, a la edad de 17 años, tuvo lugar la primera de las cuatro "llamadas divinas" que marcaron su destino. Estas "llamadas", a las que ella se refiere de manera explícita, han servido para reforzar la idea de que la enfermería es vocacional, algo que se lleva dentro, que no se elige. Sin embargo, Florence Nightingale las define como una inyección de confianza, determinación y empuje para perseguir sus propósitos, los suyos propios, y no aquellos a los que su vida parecía abocada sin remedio.

Ante aquella disyuntiva vital, encontró una vía de salida en las matemáticas; decía que le aportaban certezas y seguridad. Pero cuando le comunicó a su familia su intención de dedicarse profesionalmente a esta materia, se negaron, al igual que se negaron a su pretensión de ser enfermera. Y, sin embargo, ambas negativas fueron estériles. Cuando partió hacia Crimea en 1854, ya era considerada un referente en salud pública a nivel europeo, y su elección como responsable de enfermería en el hospital militar de Escutari no radicaba en sus destrezas instrumentales sino en su capacidad gestora. Regresó con un informe demoledor sobre las condiciones de los hospitales militares ingleses y con una representación gráfica de datos estadísticos diseñada por ella misma y conocida como "diagrama de la rosa de Nightingale".

Perseverante y obstinada, rechazó participar en los eventos que se organizaron a su vuelta, y dedicó su vida a dos grandes empresas: impulsar la reforma del sistema sanitario militar de Inglaterra, especialmente en India, y poner en marcha un modelo de formación reglada para enfermeras con el objeto de garantizar una instrucción integral que aunara conocimientos y destrezas asistenciales, docentes y de gestión. Su influencia en las políticas de salud pública traspasó fronteras y supuso un punto de inflexión en el concepto de organización, gestión y profesionalización de los cuidados. Fundadora de la primera escuela laica de enfermería en el hospital Saint Thomas de Londres, fue además la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica y en recibir la Orden del Mérito del Reino Unido en 1907.

Reducir semejante trayectoria política y profesional a la figura de una lánguida dama que reconforta a los soldados a la luz de una lámpara parece responder más a la voluntad del sistema patriarcal de relegar la enfermería a una labor meramente asistencial que a lo que fue su contribución a la profesionalización de los cuidados. Reivindicar su legado es el pilar sobre el que las "Florence del siglo XXI" podrán seguir dando pasos hacia el reconocimiento de la enfermería como ciencia y profesión y hacia la conquista de espacios aún poco visibles y reconocidos socialmente, como la gestión y la investigación en el cuidado.