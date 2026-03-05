La fotografía juega con una ambigüedad: devela un fragmento de realidad que yo procuro volver a velar con el objeto de no dilapidar el misterio que recoge.

(Graciela Iturbide, discurso en los premios "Princesa de Asturias" 2025)

Para hacer una buena foto tienes que saber qué quieres que salga en la misma y cómo. No vale simplemente con disparar a lo que tienes delante. Tienes que escoger los elementos que se van a convertir en lo importante para quien la mira. Naturalmente, tampoco quienes miran fotos saben necesariamente qué están viendo o, incluso, puede que no les importe demasiado. No todo es válido en esta transacción entre fotografía y mirada de espectador, si es que se quiere sacar algún partido de ella.

El caso del que me ocupo aquí es un autorretrato con algunas peculiaridades formales y narrativas. La fotógrafa es Olaya Barr, ardiente admiradora de Graciela Iturbide, cuya mirada fotográfica es consistentemente narrativa e intrigante, aunque la fije en personas u objetos aparentemente banales. Suele ser la confluencia de temas, objetos o personas lo que nos proporciona el acceso a lo que quieran contar sus fotos.

Mi primera ojeada a esta fotografía me deja un tanto perpleja, aunque reconozca todos los elementos: una lamparita de pared con un ramillete de lavanda, el dibujo probablemente infantil de una cara de mujer, un trozo de un armarito que, por la perspectiva, parece torcido, con otro trozo de espejo biselado que refleja fuera de foco el tronco femenino de un maniquí y la cara de la fotógrafa detrás de su cámara. ¿Cómo leer este conjunto?

Quizás podamos empezar por destacar que el juego de representaciones dentro de representaciones domina la escena: tenemos las flores del papel pintado de la pared en diálogo con las que cuelgan de la lámpara. Unas son pintadas o impresas en el papel y las otras no son un dibujo sino reales aunque, en última instancia, también imprimidas en papel fotográfico. La cara dibujada y pegada a la pared, por mucho que sea una especie de caricatura, nos resulta mucho más expresiva y accesible que la cara de la fotógrafa reflejada en el espejo difuminada y escondida tras su cámara. La imponente esquina del armarito y su bisagra parecen dividir este universo contenido entre lo tangible y lo apenas aprehensible del contenido del espejo. Un reflejo, no la realidad propia. Algo que puede desaparecer en cualquier momento.

El torso evidentemente femenino del maniquí (no algo que todo el mundo tenga en su casa), mutilado y decapitado en sí mismo y doblemente por la fotógrafa, incordia, desazona, nos dice algo del cuerpo femenino como objeto inerte sobre lo que se puede colocar cualquier cosa, cualquier significado, sin que haya una posible reacción. Ahí está, sin embargo, la cara borrosa y escondida de la fotógrafa: lo único en esta composición que sabemos con certeza que vive, se mueve y actúa por sí misma. De hecho, es quien se encarga de crear significados por muy elusivos que nos puedan parecer.

Puede que ahí esté el quid de esta fotografía: la representación de una mujer, como en el caso del dibujo infantil, parece decirnos la fotógrafa, suele estar lejos de la propia mujer a la que representa. Se suele caricaturizarla o convertirla en objeto para ser mirado. Incluso, a veces, y a base de selfis, es la propia mujer la que se recrea en este juego caricaturizante u objetificante. No es el caso aquí. Es un autorretrato de lo que esta misma mujer ve y cómo lo ve, un reflejo y una reflexión de y sobre lo que sugiere o apunta hacia lo femenino.