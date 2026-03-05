A la lluz amatagada de la Historia

En 2018, "l’aspirante a Pulitzer", como se refier irónicamente a él mesmu, Pablo Antón Marín Estrada subió a Parasimón, nel puertu Payares, pa cubrir la noticia de la escavación d’una fosa común onde taben enterraos los cuerpos de nueve republicanos: "Nueve homes muertos de mieu / y coles manes amarraes, punxéronlos de rodielles / y fueron disparando tiru a tiru". La conmoción silenciosa que-y produz el xacimientu activa’l deséu d’escribir sobre ello. Asina naz "El cuadernu de tierra", una crónica en versu que reivindica la memoria histórica de los vencíos, un tema que’l poeta tresciende meciéndolu con una meditación sobre la muerte, o pa ser más exactos, sobre l’efectu que la muerte tien nos sobrevivientes: "Esti ye un llibru sobre la memoria y la piedá, val dicir, polo mesmo, sobre l’olvidu y la impiedá".

La memoria ye un desafíu al silenciu de los muertos. Nel casu de los axusticiaos na Guerra, una reparación: "Pero’l dolor nun calla, / la pena pesa, / (…) por suerte, / la impunidá dexa rastru". Ye a traviés de la voz de los vivos como fala la muerte –"Xubió’l camín sola, / (…)enterárase / que taben escavando / una fosa y quería saber / si podía tar ellí so padre"–, ayudando a completar el rellatu de la vergüenza: "La nueche que sintieron voces / en pueblu, los soldaos / fanfarroniaben risosos: / ‘Venimos de matar unos gochos’. / Enterrólos el maestru con unos neños."

La muerte fala na llingua de los que falten: "Los muertos nun oyen a los vivos / pero criáronse na mesma fala". Talo que la nublina que cubre la tierra –"Per montes y valles / metióse la borrina / fría, / como una conciencia de lo que yá nun ye"–, va espardiendo escaezu, que la voluntá de los sobrevivientes devuelve a la vida –"la memoria ye óxidu, ferruñu de los que nun callaron"–, trayendo xusticia –"Podemos buscar un nome / a los que lu perdieron equí"–, brindando paz: "Si quies sosegar / arrímate al camín, / piensa en tolos que lu andaron…".

La indagación de Marín Estrada escarba nel misteriu de los ausentes, nel poder inexorable del tiempu, qu’al borrar el nome, acaba tamién cola güelga del dolor. En "La xente del dolmen", el poeta entruga a la so indiferencia –"nada nun topé nin sentí"–, mientres fai por imaxinar la piedá y la busca de consuelu que debió afalar a los "homes del Neolíticu" a enterrar a los suyos: "Y conmueve figurase / el ritual qu’acompañaría / el depósitu de los cuerpos". Los muertos solo muerren cuando vence l’olvidu, cuando la tierra apodera los sos sepulcros innominaos, cuando’l cuerpu s’integra dafechu nel suelu que pisamos. Y sin embargu, tovía ye posible rexistrar la estratografía de la muerte: "La tierra constrúi’l so relatu / apilando posos en sucesives capes, / ye fácil de siguir, / desenvuélvelu una llinia narrativa / en vertical filada n’episodios horizontales, / namás hai que cavar". Recordar, compadecer, contar: "Escribir: falar colos muertos".

Na busca de sentíu motivada por esti pensar sobre la memoria póstuma, el poeta refúxase nos cementerios. Nel campusantu imaxinariu de Spoon River, "un llugarín / pequeñu onde toos se conocen", onde l’aliendu de los difuntos solmena les castañales n’ordenada correspondencia ente lo d’arriba y lo d’abaxo, porque "los raigaños importen tanto / como les breznes espurríes". Nel cementeriu de Sama, que se paez "a la Sama na que se crió / mio padre"; nel de Blimea, onde sonaba "el pecú-pecú del cuquiellu" en castañéu cuando, de neñu, diba visitar el nichu del güelu, onde sigue sonando agora cuando va visitar el de la madre. Agora que, ayenos a la muerte, apartaos de los sos ritos, como esplicara Philippe Ariès, preferimos entreganos al olvidu: "Pecú-pecú / por naide / fala en nenguna llingua".

Escribir ye "siguir un filu / amarráu en nengún llau". Caminar retrocediendo, como los fugaos de la posguerra: "Culu atrás / na nieve / el fugáu borra’l rastru / en monte". La memoria, rota y fragmentaria como una tarxeta "colos archivos dañaos", manca, pero manca menos que l’escaezu. "Escribir cansa, / pesa la llingua, / ye igual per onde / tentes conectar / con una rede / rota". El poeta, un buscador, un resistente, un partisanu que, acompañáu pola voz d’otros poetes, llucha contra la muerte –"el pasáu ye presente"–, llibra, con fermosísimes palabres, un combate a la lluz amatagada de la Historia.

Noticias relacionadas

El cuadernu de tierra Pablo Antón Marín Estrada Trabe, 14 euros 52 páxines

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"