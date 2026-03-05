Escribe Michel Onfray en "Estética del frío": "Los animales ayudan a encuadrar el paisaje en su materialidad genealógica. Los chamanes, los sacerdotes de las religiones panteístas, son seguramente capaces de leer las líneas que trazan los pájaros en el cielo: ruido atropellado de unas alas que el viento alisa; soplo sordo y breve de la pluma mecida por los desplazamientos del ave marina, del lagópodo o del fulmor boreal; batida ancha y larga, poderosa y eficaz, de las ocas blancas, gracias a su velamen arqueado; trazo aterciopelado, color pastel, de las gaviotas, con el que escriben en la luz lechosa una historia límpida, de la que se sirven los poetas y los locos, los artistas y los místicos". No me atrevo a pronosticar que Francisco Ferrer Lerín sea un chamán ni un sacerdote, pero sin duda su escritura abreva en las fuentes de la poesía y del arte, lo cual emparenta su tarea con los veneros que nutren también tanto la locura como la mística. "Metazoa", subtitulado "Presencias faunísticas", constituye de este modo un precioso ejemplo de una disciplina de la observación que convierte su transcurso en algo mucho más que complejo que el mero escrutinio, hasta hacer del diálogo con los otros, con los animales, una lección de respeto y de belleza.

Dividido en seis partes, Amphibia, Aves, Invertebrata, Mammalia, Reptilia y Varia, "Metazoa" despliega un arco variadísimo de soluciones literarias. Hay en su discurso lugar para la prosa científica, condensada en la mirada del naturalista que alienta en Ferrer Lerín, pero también para el microrrelato (caso de un texto tan extraordinario como "Mi jefa"), para el dietario, para la reseña histórica o para el enciclopedismo sensu stricto. Ferrer Lerín despacha paseos ornitológicos al lado de vernissages literarias, páginas de ecología junto a juguetes sarcásticos, rescates del diccionario en comunión con agudas descripciones del paisaje y de la fauna que lo puebla. Dueño de un muy peculiar sentido de la frase, y de un no menos singular humor negro, Ferrer Lerín demuestra, una vez más, que, como ciertos maestros de la lengua (y pienso en Miguel Espinosa, en Rafael Sánchez Ferlosio o en José Jiménez Lozano; incluso en Cristóbal Serra y en Álvaro Cunqueiro), su escritura constituye un género en sí mismo, el ferrerlerinismo, una concepción de la escritura como laboratorio de ideas y de emociones, capaz de moverse entre lo sublime y lo patafísico, lo recóndito y lo cósmico, hasta validar un universo de soberana coherencia.

"Metazoa" se instala, por ello, gozosa y festivamente, en una región propia, alejada de los habituales itinerarios literarios, destinada a expresar un asombrado elogio ante esa plétora de lo vivo, los animales, tan presentes y a la vez tan escondidos, que constelan nuestra cotidianidad en sus variadísimas formas, y que en su paleta inagotable, que cantaron visionarios como William Blake o filósofos como Derrida, nos remiten a esa materialidad genealógica señalada por Onfray, una multiformidad inagotable e inabarcable que, en demasiadas ocasiones, ignoramos desde la supuesta superioridad de nuestro bipedismo.