Milagros Valdés y nuestros tres globos

Los niños y niñas de la generación de 1960 estamos en deuda con Milagros Valdés Domínguez-Macaya (1939-2024), pues puso en nuestras vidas a "Pippi Calzaslargas", el personaje creado por la escritora feminista sueca Astrid Lindgren (1907-2002) que se convirtió en un icono de feminismo y libertad.

Pippi, una niña rebelde, inconformista, independiente y feliz, mostraba una vida llena de magia y aventuras radicalmente distinta a la nuestra. Todas las semanas nos abría una ventana de aire fresco: una niña radiante y segura de sí misma, totalmente distinta de las niñas recatadas y bien educadas, producto de las normas inculcadas entonces. A Pippi no le importaba salir con una media de cada color, ni había príncipes destinados a salvarla y llevársela en un caballo blanco. Al contrario, con su fuerza e ingenio, rescataba a sus amigos de todos los peligros. ¡Y tenía caballo propio!

Valdés nos regaló a Pippi y, como Jefa del Departamento de Programas Infantiles de TVE, tomó decisiones importantes para nuestras experiencias televisuales infantiles desde septiembre de 1974. Aunque duró poco, por apoyar la huelga de actores de 1975, los cambios que puso en marcha fueron duraderos.

Lanzó "Un globo, dos globos, tres globos", en octubre, que había concebido como un espacio cuyo contenido se iría graduando desde aquel dirigido a los más pequeños (un globo) hasta los más mayores (tres globos). Tendría secciones variadas: culturales, música, teatro e incluso noticias con la actualidad explicada a los niños. Había planeado colaboraciones con televisiones europeas, para comprar programas y ofrecer los suyos, y la mayor parte del contenido se haría en Prado del Rey. El programa incorporó a Gloria Fuertes (1917-1998), un modelo distinto de ser mujer que nos enamoró de la poesía.

Valdés fue entrevistada en 1974 para la revista "Tele Radio", como directora de infantiles, creyendo que tendría tiempo para desarrollar su cometido. Pero desde 1975, meses finales y cambiantes del tardofranquismo, Valdés fue silenciada. Solamente en "La Vanguardia" (Carlos Marimón) y "Blanco y Negro" (Eulogio Guerra Ortega) mencionaron lo mucho que se la iba echar de menos en la sección infantil de televisión. Era obvio que TVE la había despedido por motivos políticos.

Valdés, hija del primer director de "El Alcázar", no se conformó con lo que se esperaba de su estatus, con educarse lo justo para casarse bien, y estudió las carreras de Derecho y Psicología. Su espíritu liberal y su adhesión a la lucha por un futuro democrático le llevaron a militar en el clandestino Partido Comunista. Como tantos jóvenes burgueses de su generación sabía que la comunicación y la educación serían clave para llevar al país a la democracia. Paloma Chamorro (1949- 2017) y Lolo Rico (1935- 2019), que trabajó con Valdés en TVE, también se empeñaron en convertir la televisión pública en un transmisor de conocimiento, cultura y pensamiento crítico y pagaron un alto precio por su audacia.

Ideas que ahora son evidentes como desarrollar contenido según las edades, crear programas enfocados a las capacidades educativas de los niños en cada estadio usando juegos y repetición, o narraciones y poemas para inspirar creatividad, eran entonces novedades lideradas por un grupo de mujeres guionistas, compositoras, realizadoras, montadoras etc., que entraron en la televisión a partir de finales de la década de 1960. A pesar de tener cualificaciones más que suficientes para trabajar en cualquier departamento, por ser mujeres se las colocó en temas de cocina o educación de los niños,

Dentro del campo asignado, desarrollaron su talento y dejaron una huella imborrable. Sus nombres: Pilar Herrero, Angela Ionescu, Encarnación Martínez Vilariño, Josefina Molina, Mercè Vilaret, María Elena Walsh, Rosa León y presentadoras-escritoras como María Luisa Seco y Paula Guardoqui, entre otras muchas. Quienes se atrevan a investigar en los archivos descubrirán muchas más, porque la historia de las mujeres en la televisión infantil empieza apenas a escribirse.