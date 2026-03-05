Óbito
Muere a los 83 años António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas
Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, su obra la componen más de tres decenas de novelas
EFE
El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó a EFE un portavoz de la editorial Leya, que ha publicado varios de sus libros.
Lobo Antunes era uno de los escritores más reconocidos de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia, con más de tres decenas de novelas editadas.
Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonia, lo que marcó de manera decisiva su obra. En 1979 hizo su debut literario en Portugal con 'Memória de Elefante' ('Memoria de Elefante') y, poco después en el mismo año, lanzó 'Os Cus de Judas' ('En el culo del mundo'), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.
A lo largo de su trayectoria profesional siempre sonó como eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. Temas recurrentes en sus obras son la soledad, la muerte, el amor, la locura y la guerra colonial.
El semanario 'Expresso' recordaba este jueves varias entrevistas que le hizo a Lobo Antunes, donde el escritor explicó que nunca planeaba cómo escribir sus novelas. "Las imágenes me llegan sin saber muy bien cómo ni de dónde”, dijo a 'Expresso' en una de esas entrevistas, en la que afirmó que la memoria era el motor de su escritura.
Su obra fue traducida y editada en muchos países, como España, Francia, Italia, el Reino Unido, EEUU, Canadá y Brasil. En su vasta bibliografía hay novelas como 'Ontem não te vi em Babilónia' ('Ayer no te vi en Babilonia'); 'O meu nome é Legião' ('Mi nombre es legión'); 'O arquipélago da insónia' ('El archipiélago del insomnio'); 'Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?' ('¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?'); 'Sôbolos rios que vão' ('Sobre los ríos que van'), 'Comissão das lágrimas" ('Comisión de las lágrimas'), o 'O tamanho do mundo' ('El tamaño del mundo').
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia