"Nomadland": cuando el hogar es política

En un momento de creciente tensión geopolítica, inflación, guerras y crisis energéticas, retomamos una pregunta recurrente a la par que esencial: ¿qué significa hoy tener un hogar? No se trata solo de un espacio propio, sino de estabilidad, de redes de cuidado y de dignidad. En esta cuestión, las mujeres mayores ocupan un lugar central, aunque, a menudo, invisible.

La película "Nomadland" (2020), dirigida por Chloé Zhao, muestra una realidad incómoda que ya había sido denunciada en la obra literaria en la que se basa, "País Nómada: Supervivientes del siglo XXI" (2017), de la periodista Jessica Bruder, traducida por Mireia Bofill Abelló. Tanto el libro como su adaptación cinematográfica muestran la vida de mujeres que, tras décadas de trabajo, quedan fuera del sistema: viudas, jubiladas con pensiones insuficientes, trabajadoras precarias expulsadas del mercado laboral y del acceso a una vivienda. Hablamos de mujeres que son desatendidas por un modelo económico que no incorpora la vejez de las mujeres como una fase vital que deba ser sostenida social y materialmente.

Lejos de cualquier romanticismo, tanto la obra como la película se hacen eco de algo esencial: cuando la vivienda desaparece, lo que sostiene la vida no es la autosuficiencia, sino la sororidad. Las protagonistas sobreviven gracias a comunidades de apoyo mutuo basado en el aprendizaje común, en los cuidados, el afecto y el acompañamiento, y donde el juzgarse no tiene lugar. Estas protagonistas nos recuerdan que la interdependencia no es una debilidad.

Pese a que ya ha transcurrido casi una década desde la publicación de la obra de Bruder, su tesis resulta especialmente relevante en el contexto actual. La crisis de la vivienda no es solo una cuestión económica: es una crisis social, a la par que feminista. En España, muchas mujeres mayores viven solas y con ingresos limitados, además de, en algunos casos, amenazadas por desahucios y alquileres abusivos. A esto tenemos que sumarle la carga histórica de los cuidados: generaciones de mujeres que sostuvieron, y aún sostienen, familias y trabajos invisibles sin que eso se traduzca hoy en protección.

El 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, debe mirar también a quienes, si bien ya no están en edad productiva para el sistema, siguen siendo imprescindibles para la vida colectiva. La vivienda, en este sentido, es una cuestión clave de justicia social y de paz y no es casual que muchas redes vecinales, plataformas de apoyo mutuo y luchas por el derecho a la vivienda estén protagonizadas por ellas.

Reivindicar la sororidad intergeneracional es también una forma de resistencia política. El feminismo, como bien sabemos, no es solo una lucha del presente, sino un hilo que entreteje experiencias, cuidados y saberes a lo largo del tiempo. Autoras como Bruder, Margaret Atwood o Alice Munro, entre otras, nos ofrecen ejemplos de literatura gerontológica en los que las mujeres mayores desafían el guion cultural establecido en torno a la edad. Tradicionalmente excluidas o relegadas a los márgenes, encasilladas en figuras literarias como las hadas madrinas o las brujas, estas autoras, nos presentan mujeres activas que visibilizan situaciones de desigualdad persistentes. La ficción literaria, una vez más, se configura así como un espacio que trasciende los modelos biomédicos y demográficos y permite captar dimensiones emocionales, éticas y políticas de lo que significa ser una mujer mayor.