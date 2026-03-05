De las 'salonnières' a las Sinsombrero: leer, pensar, crear

"La capacidad escondida, la inteligencia soterrada". Esta frase de la escritora chilena Marcela Serrano encapsula perfectamente la situación vivida por las mujeres a lo largo de la historia. Mujeres a las que nunca se les permitió aprender a leer y escribir, y aquellas que pudieron contravenir tal norma, comúnmente aceptada, porque tuvieron un padre intelectual de mente abierta que puso su biblioteca a disposición de la hija, fueron vilipendiadas, en el peor caso ejecutadas y, sistemáticamente, invisibilizadas. No hubo poder político ni religión oficial alguna que, hasta hace cuatro días, permitiera a las mujeres prepararse intelectualmente. La estadounidense Joanna Russ explica cómo el discurso dominante consiguió mantener a las mujeres ignoradas: mayoritariamente haciendo "que la libertad fuera solo nominal y desarrollando después diferentes estrategias para ignorar, condenar o minusvalorar las obras llevadas a cabo por las mujeres".

Al no poder participar en la vida pública, política y cultural, las mujeres hubieron de ingeniárselas para enterarse de lo que estaba pasando a su alrededor, para saber qué temas se debatían en su momento y, también, para conocer el vocabulario al uso y aprender a argumentar. A tal fin, las mujeres de la aristocracia francesa, en las décadas finales del siglo XVIII, utilizaron sus salones para reunir, de manera periódica, a hombres versados en la política o las artes. Así fueron no solo adquiriendo conocimiento, sino también soltura para adentrarse en los temas que más les atraían.

Las salonnières fueron cobrando importancia y seguridad en sí mismas y muchas osaron tomar la pluma ellas mismas e inscribir sus opiniones. Su ejemplo no tardó en extenderse por las grandes ciudades europeas y ya, imparables, las mujeres se asomaron al conocimiento de manera pública. Fue en los salones donde se alumbró la Ilustración y se gestó y llevó a cabo la Enciclopedia.

Debido a los cambios sociales propiciados por la Revolución Industrial, las mujeres burguesas accedieron al ocio y, buscando distracción, dieron lugar a la novela como género literario. No sólo floreció, así, el mundo editorial, sino que se iniciaron las bibliotecas públicas y circulantes y se fomentó de manera notable la lectura. A ello contribuyeron las novelas publicadas por entregas y por suscripción, de manera tal que aquellas mujeres que sabían leer organizaban tés en sus casas para leer en voz alta el capítulo correspondiente a las que no podían leer aún, multiplicando la tan necesaria curiosidad y el interés por saber.

Muy avanzado el siglo XIX, aún les estaba prohibido a las mujeres la asistencia a la universidad, esgrimiendo razones espurias. Cuando la batalla social doblegó tales razones, se crearon universidades paralelas solo para mujeres, donde podían titularse, pero aún pasarían años antes de que se reconociera su titulación y pudieran ejercer su profesión, en un intento de frenar su independencia intelectual, psicológica y económica. La educación de las mujeres "fue primero ilegal, luego infrecuente e inferior y no estaba financiada". Debido a lo cual, hasta la segunda mitad del siglo XX se puede asegurar que solo las mujeres de la clase media alta tuvieron acceso a una educación reglada y de calidad.

Esta situación lleva a las hermanas Stephen, que pasarán a la historia del arte y de la literatura como Vanessa Bell y Virginia Woolf, a invitar a sus hermanos, estudiantes en Cambridge, a tomar el té un día a la semana en su casa de Londres. La condición era que trajeran a sus amigos universitarios. Así, cual salonnières, se mantenían ellas intelectualmente al día y encontraban un estímulo a sus propios intereses. Estas reuniones, que se prolongaron desde principios del siglo XX hasta la II Guerra Mundial, fueron el germen del llamado Grupo de Bloomsbury, que tantos nombres importantes dio al mundo de la cultura.

Las mujeres españolas llegaron a la universidad en números significativos en la segunda década del siglo XX, pero llegaron con fuerza y avanzando con paso firme. En 1910 se aprueba la ley que permitía a las mujeres acceder a los estudios superiores en igualdad con los hombres, y la Residencia de Señoritas se creó en 1915, solo cinco años después de la Residencia de Estudiantes, debido al número creciente de universitarias. Allí, en libertad y en compañía de la gente de su generación, en una biblioteca con más de 12.000 volúmenes, las mujeres desarrollaron sus posibilidades personales y profesionales, se acostumbraron a dialogar, a debatir y, como consecuencia, a pensar y crear a título individual.

En los años 1920 ya participan en congresos internacionales, dan conferencias, escriben y se inscriben política y socialmente en la vida pública del país. En 1926, siguiendo la estela de su homónimo en Londres, un amplio número de mujeres intelectuales crearon en Madrid el Lyceum Club Femenino, presidido por María de Maeztu, con Victoria Kent de vicepresidenta y Zenobia Camprubí de secretaria. El Lyceum Club surgió "como un espacio de libertad, desarrollo y profesionalización de las mujeres, especialmente en las áreas en las que sus socias destacaron: el arte, la literatura, el diseño, la música, el teatro, el cine, el deporte y el compromiso con la sociedad y la política del momento".

El Lyceum Club, activo hasta 1939, llegó a tener medio millar de socias, entre las que se encontraban nombres hoy muy conocidos, como Carmen Baroja, Ernestina de Champourcin, Clara Campoamor, María Teresa León, Elena Fortún, Margarita Nelken, Rosa Spottorno o Concha Méndez, algunas de ellas creadoras, de la Generación del 27 y del grupo de las Sinsombrero, por mencionar solo a unas pocas: son "la generación dorada de españolas que abrieron el camino para la emancipación y la libertad de la mujer en España", según Lola Larumbe Doral.

En el Lyceum Club se realizaron cursos donde analizar los códigos Civil y Penal para estudiar la situación legal de las mujeres y que Victoria Kent y Clara Campoamor pudieran proponer reformas al gobierno y, en 1931, conseguir el derecho al voto de las mujeres.

En trescientos años de "asociacionismo" femenino, desde las salonnières hasta mediados del siglo XX, las mujeres tuvieron que quemar muchas etapas de atraso intelectual, pero, sobremanera, no solo hubieron de estudiar, practicar, trabajar y producir, generalmente contra viento y marea, lo más arduo fue conseguir que su recién adquirida voz social, artística o política encontrara unos oídos y unos ojos dispuestos a recibirla en igualdad de condiciones. En ese empeño estamos aún.