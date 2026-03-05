Samanta Schweblin: una pluma literaria que merece el Nobel

El nombre de Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) ha sonado en 2025 como candidata al premio Nobel de Literatura. No es extraño que haya ocurrido, ya que la escritora argentina, radicada en Berlín, ha publicado con gran éxito varios libros de cuentos: "El núcleo del disturbio" (2002), "La furia de las pestes" (2008), reeditado como "Pájaros en la boca" (2009); "Siete casas vacías" (2015), "Suerra" (2021), "El buen mal" (2025) y las novelas "Distancia de rescate" (2014) y "Kentukis" (2018). La escritura de Schweblin ha merecido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Fondo Nacional de las Artes y el Premio Konex en Argentina; el Premio Casa de las Américas; el Premio Rivera de Duero y National Book Award en traducción (Siete casas vacías), el Premio Roger Callois y el Premio Juan Rulfo por su cuento "Un hombre sin suerte".

Muy elogiada por la crítica literaria, la novela "Distancia de rescate" (2014) recibió el Premio Tigre Juan, El Ojo Crítico, Shirley Jackson y Tournament of Books y fue finalista del Booker Internacional, nominación que se repitió con la novela "Kentukis", que, además, ha sido adaptada por Netflix y ha ganado premios en Festivales como el de San Sebastián y ha sido nominada a un Goya. La obra de Schweblin ha sido traducida a cuarenta idiomas.

Maestra en el arte de la elipsis, Schweblin presenta una escritura que se mueve entre ambigüedades y desvíos, entre lo fantástico y lo extraño, con sutileza. En su libro más elogiado, "Distancia de rescate", se concentran las preocupaciones de la escritora por la maternidad y por la naturaleza que deviene amenaza, ya que narra cómo una estancia agradable en la pampa húmeda argentina se convierte en tragedia. Los protagonistas de la historia son dos madres, Carla y su hijo David y Amanda y su hija Nina; el problema se centra en cómo cuidar la salud de los hijos en un mundo que está amenazado por la contaminación. Lo personal se vuelve colectivo.

En su última producción, "El buen mal", presenta cuentos que se mueven entre lo fantástico y lo real. El texto nos pone en la pista de los relatos con un epígrafe de Silvina Ocampo, la escritora argentina fundamental en la literatura fantástica del siglo XX, "Lo raro siempre es más cierto" que antecede a los seis relatos: "Bienvenida la comunidad", "Un animal fabuloso", "William en la ventana", "El ojo de la garganta", "La mujer de Atlántida" y "El superior hace una visita". Los textos, algunos narrados en primera persona, cautivan por la economía del lenguaje, la precisión de las palabras y las descripciones certeras y profundas de los sentimientos de los protagonistas. Destacamos "El ojo en la garganta", ya que, desde el punto de vista de un niño, logra mostrar los miedos de los adultos, la culpa y la incomprensión. Una anécdota trivial y perturbadora ofrece la metáfora de la incomunicación. El protagonista se traga una pila y, a partir de ese acontecimiento, se desencadena la problemática familiar:

–¿Qué hiciste? –me pregunta.

Intenta abrirme el puño, la boca. Me escabullo, me atrapa. Fuerza mis dedos para abrirme la mano.

De pronto trago, trago algo y mi padre me mira con terror.

–¿Qué es eso? ¡Qué tragaste!

Los ojos se me llenan de lágrimas.

–¿Qué te tragaste?

–Nada –digo.

Así, el lector entra en el universo del niño protagonista y el sentimiento de angustia frente a un accidente. Lo raro y lo azaroso, la realidad y el mundo de ensueño, lo inquietante y lo impredecible, conviven en las escenas cotidianas de los cuentos de "El buen mal". Todo ello reafirma que Schweblin maneja con soltura los silencios y todas las posibilidades de la escritura.