Juan del Val, en el podcast del suplemento ABRIL: “Parece que tiene más prestigio el crítico literario que ve las cosas malas de una novela”
El ganador del último Premio Planeta protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
El Premio Planeta, dotado con un millón de euros, el más cuantioso de los que conceden las editoriales en España, va siempre acompañado de un interés que, en los últimos años, desde que lo ganara Carmen Mola, se ha convertido en polémica. En 2023, la escritora y periodista Sonsoles Ónega fue objeto de duras críticas tras recibirlo, y lo mismo sucedió hace sólo unos meses, cuando el ganador resultó ser Juan del Val, muy conocido por su faceta como tertuliano en programas de televisión.
Las reseñas de la novela con la que se llevó el Planeta, ‘Vera, una historia de amor’, publicada en noviembre pasado, fueron muy duras y, pese a ello, las ventas del libro han sido (siguen siendo) muy notables. Del Val es esta semana el protagonista del episodio de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
Durante su conversación con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, el también guionista televisivo, habló de cómo vivió la ceremonia, del discurso que dio aquella noche y de todo lo sucedido después, haciendo una valoración muy personal del mundo de la crítica cultural en España que se resume en estas palabras: “El problema que hay con las críticas, no sólo con las literarias, bueno, hay muchos, pero hay uno que a mí siempre me llama la atención, que es que parece que sabe más y tiene más prestigio el que ve las cosas malas que el que ve las cosas buenas, en cualquier arte. Si alguien dice esta novela está muy bien, me ha emocionado, parece que el autor de esa crítica tiene menos conocimiento literario que el que dice pues no me ha gustado, y esto es algo que me parece que deberíamos hacer una reflexión como sociedad, y no hablo de crítica literaria, hablo de crítica de televisión, que es otro de los aspectos que conozco, en el cine… Dices, bueno, a lo mejor el ver las cosas positivas que tiene una novela a mí me demuestra que tienes más criterio y más conocimiento que lo contrario, que es infinitamente más sencillo”.
