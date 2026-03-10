Rafael Jaén, el director de los 'guiñoles' de Aznar, Zapatero y Rajoy que crea esculturas matemáticas: "Busco la belleza oculta en la naturaleza"

Era difícil definir la España que cerraba aquel revuelto 1995. El declive de Felipe González era evidente. ETA seguía matando. Y, de fondo, en las páginas rosas, la infanta Elena contraía matrimonio con Jaime de Marichalar. El salario medio alcanzaba las 176.761 pesetas mensuales. Y, ojo, las campanas de guerra sonaron en Madrid después de que Canadá incautara el pesquero 'Estai'. Fue un cierre turbulento. Ciertamente complejo. Rafael Jaén fue uno de los periodistas que lo analizó hasta la saciedad. Un reto teniendo en cuenta que lo hizo en 'Las noticias del guiñol', el informativo satírico de Canal+ que reventó la política durante 12 temporadas. Lo dirigió con gancho, buscando la palabra perfecta para aquellas marionetas deslenguadas. Hoy, tras 30 años en la pantalla, produciendo formatos y liderando contenidos, continúa explorando el mundo. Nunca ha dejado de hacerlo. Sólo que, esta vez, como buen curioso, ha puesto el foco en la naturaleza. "Hay una belleza oculta por descubrir", dice. Fruto de esta investigación son un conjunto de piezas que expone en la feria Flecha de Madrid. Al igual que las noticias, sus esculturas también hablan.

"Siempre me ha interesado el arte. A raíz de la pandemia, me propuse impulsar una faceta que venía desarrollando esporádicamente. Y, en los últimos cuatro años, no he dejado de exponer mis obras. Me cuesta desprenderme de ellas, ¿eh? De hecho, suelo pedir una fotografía a los compradores tras ubicarlas en sus casas. Me gusta saber que están en buenas manos", asegura Rafael, carpintero y escultor autodidacta. Suele trabajar con madera, piedra y hueso. Tres materiales que, aunque robustos, demasiado escarpados a veces, le ha permitido encontrar una voz propia.

La feria Flecha de Madrid se celebrará hasta el 15 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. / ALBA VIGARAY

Todas sus piezas tienen forma helicoidal. Y no es casualidad. "La explicación es matemática. El mundo se expande conforme a un logaritmo que facilita la evolución. Ahí están, por ejemplo, las galaxias y los girasoles. Un misterio fascinante. Es una proporción tan racional que no deja de sorprenderme. Intento que tengan un movimiento interno para mostrar lo que está sucediendo dentro de ellas. En cualquier caso, respeto siempre su materialidad. No oculto las vetas, no las pinto", explica sobre un universo que ha ido desarrollando con tacto. No tiene prisa, dando a cada una su intencionalidad artística.

Rafael Jaén con uno de los 'guiñoles', en 2008. / ARCHIVO

La primera obra que alumbró fue un tronco de roble en forma de espiral roja. Un concepto primitivo que, poco a poco, en sus huecos libres, fue perfilando hasta dar con el tono que marcaría al resto. "A mis esculturas las considero poemas matéricos. He dejado volar mi imaginación. No tienen un mensaje ecologista, pero sí una amabilidad respecto al mundo. Conforme he ido adentrándome en ellas, he podido profundizar en este lenguaje. Nunca hago dos modelos iguales. Cada una tiene su entidad", sostiene. Esta faceta la ha compaginado durante años con su labor periodística. Fue, entre otros puestos, director general de Zeta Audiovisual, jefe de Cultura en Canal+, subdirector de los Informativos de Telemadrid y productor ejecutivo en RTVE. Asimismo, ha sido docente en The Valley Digital Business School, especializada en formación de profesionales para la transformación digital de los medios de comunicación. Hoy, lidera The Drones Post, una empresa de servicios globales de filmación con estos robots.

Público cosmopolita

Berlín, París, Oviedo, Barcelona y Zurich son algunas de las ciudades en las que Rafael ha presentado su obra. Experiencias que, pese a la distancia y la diferencia idiomática, han sido satisfactorias para el artista: "Si bien te expones a la valoración de terceras personas que no saben de dónde vienes, resulta súper reconfortante saber que te valoran. Cuando entras en comunión con alguien que ve lo mismo que tú es, cuánto menos, alentador".

Noticias relacionadas

Algunas de las piezas que Rafael Jaén expone en la feria Flecha. / ALBA VIGARAY

Por ahora, estará en el Arturo Soria Plaza hasta el 15 de marzo. Sin embargo, ya tiene entre manos nuevos proyectos que, quizá, quién sabe, le lleven a otras partes del mundo. Hasta entonces, Madrid le espera. "El público de aquí es entendido, cosmopolita. Ha visto mucho arte, sabe lo que le gusta. No se deja convencer con aspavientos. Por lo general, está abierto a nuevas manifestaciones. Es curioso, pero conocedor", concluye. Sus helicoides seguirán contando el mundo. Como ya lo hicieron los guiñoles.