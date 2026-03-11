Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

La capilla ardiente del periodista y escritor Raúl del Pozo ha quedado abierta este miércoles en el Casa de la Villa, en Madrid, donde familiares, compañeros de profesión y lectores se despiden desde primera hora de una de las plumas más reconocibles de la columna política.

Poco antes de las nueve y media ha abierto la capilla ardiente en el Patio de Cristales del edificio que fue sede del Ayuntamiento de Madrid y hasta allí ya se han acercado, entre otros, el escritor y amigo de Del Pozo Arturo Pérez Reverte y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

A las puertas de la Casa de la Villa, el alcalde, que ya este martes dedicó en X unas palabras al "maestro de cronistas y medalla de honor de la ciudad de Madrid", se ha sentido emocionado por la pérdida de una "figura tan extraordinaria, gigantesca, que vivió 4, 5 o 6 vidas en una sola vida".

"Fue reportero, fue periodista, fue escritor, fue absolutamente todo, un ejemplo de vitalidad y a todos, la verdad, es que nos conmueve", ha remarcado el alcalde al hablar de Raúl del Pozo.

También, han asistido el presidente del Senado, Pedro Rollán; el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y la empresaria Paloma Segrelles, entre otros.

Del Pozo, nacido en Mariana (Cuenca) en 1936, falleció este martes en Madrid a los 89 años, en los que forjó una larga trayectoria profesional ligada a la crónica política y al periodismo literario.

Durante décadas ha sido uno de los columnistas más influyentes de España y ha firmado en el diario El Mundo la columna 'El ruido de la calle', heredera del espacio que popularizó el escritor Francisco Umbral.

Con su muerte desaparece un refeente de la columna y de la crónica política, a los pocos días de hacerlo otro profesional que también ha dejado huella en el periodismo de la Transición como Fernando Ónega.