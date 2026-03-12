Recorrer una vez más Córdoba, "lejana y sola", cuando al poeta Lorca lu miraba la muerte "desde las torres de Córdoba". Eso valióme pa dame cuenta del llevantu en tola Andalucía d’un glayíu pre-ellectoral: hai que reglamentar lo que-y dea forma y llei a "la llingua andaluza". Llegónos darréu un recuerdu caseru: el famosu, históricu y poco conocíu llibru, por diverses razones, que xune a dambos países: Andalucía y Asturies. L’orixinal folletu ye secular porque data de finales del sieglu XIX. Foi motivu de curiosidá misteriosa, y siempres tornó hasta que güei fai parte del nuedu clásicu de la nuestra lliteratura. ¿Causa formal? Que l’autor ye Teodoro Cuesta, que como personaxe y artista de la so época aspira a ser el númberu dos del canon dempués de Marirreguera. ¿Causa aneudótica? Que’l coautor llámase Diego Terrero, que ye andaluz de Cádiz, matemáticu escritor de manuales, que trabayó periquí unos años y sobre too que foi auténticu amigu íntimu y collaborador estéticu de Teodoro Cuesta (1829-1895).

¿Qué son les cuarenta y tantes páxines del llibru-folletu? Cruce de cartes tipu certame qu’enfrenta a Diego y Teodoro nuna llucha chistosa: a ver quién defende con más ésitu a la so rexón y llogra burllase de la del otru col pallabreríu más crudu. Eso sí, col meyor de los humores. Con gran satisfaición de Terrero ganó Cuesta. Un reló d’oru. El Círculo Mercantil e Industral de Oviedo yera la sede de les reuniones, a les que Teodoro Cuesta podía arrimase anque’l Hospiciu, onde tenía empléu (actual Hotel de la Reconquista), quedara un poco lloñe. Y a non escaecer: los contrincantes tuvieron qu’escribir nel so "dialeutu". Terrero reconocía que Cuesta yera más poeta qu’él pero nun dexó de trascribir el so andaluz como bien pudo.

Tercer edición de la portada del llibru-folletu. / LNE

Una cuarta edición de "Andalucía y Asturias, polémica en los dialectos andaluz y bable" apaez nel añu 1933, Tip. "La Voz de Asturias", Gil de Jaz, 6, Oviedo. Nel añu 1941 la llibrería "Santa Teresa" tenía exemplares. Precio 2,50 pesetes, supónse. La portada d’esta edición tien interés especial al comparala cola de 1977, la vixente, digamos. La portada de 1933 ye más "moderna" nel sentíu vanguardista que la de 1977, más animada ya d’expresionismu dixital. Na de los díes de la República vense dos figures separtaes: una más arriba axunta un sombreru andaluz con una venencia, l’ instrumentu de servir el xerez, y la otra abaxo combina unes madreñes con un paragües. Les dos son figures estilizaes. La portada del tiempu la Transición son dos figures masculines, d’espaldes, engarraes n’ escanciar –sidre y xerez– colos traxes propios, andaluz y asturianu. Los collores de teles y de cares son variaos, intensos, contrastaos.

A quien más inspiró y a quienes más interesó la obra na década de 1970 foi en realidá a los Amigos del Bable. León Delestal llanzó unu de los típicos discos de la so producción asturianista nel que voces de primera llínea, Antonio Medio, Matías Prats, reciten –mui bien, por cierto– fragmentos de "Andalucía y Asturias". N’actualidá pué atopase la pieza en YouTube. Alarcos Llorach –filólogo y críticu– prologó’l folletu y llibru al aniciu de Conceyu Bable y del Surdimientu. Eso significa a un tiempu que quier dexar entamada una cierta "filosofía" de "Andalucía y Asturias" pa los Amigos del Bable, invitando a la xente nueva a nun se separtar hostilmente d’esi camín. El prólogu ye elegante enforma, pero nun llega a desmentir lo que la crítica contemporánea de Cuesta creyía: que yera incapaz de nun cayer al final nel festeyu y la risión. Pero eso nun ye verdá. El llibrín fechu con Diego Terrero por Teodoro Cuesta ye, pela cueta, romanticismu de la muerte y de l’amistá.

Noticias relacionadas

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies