Un ensayu-novela: "El paisaxe nuestro"

Vuelvo lleer "El paisaxe nuestru", obra cola qu’Ana Vanessa Gutiérrez González ganó en 2016 el premiu d’ensayu "Máximo Fuertes Acevedo". Lo mesmo que na primer llectura, sé perbién delantre lo que m’alcuentro y nun sé mui bien delantre lo que m’alcuentro.

Entamando per esto último, cuéstame decidime pol xéneru de la obra que toi lleendo, si ensayu, si investigación histórica, si narración. Un amestu, acasu, de too ello (y quiciabes, sería meyor decir "híbridu", por si "amestu", tuviere daqué connotación negativa).

El casu ye que lo sustancial del llibru, quitando l’entamu de Martín López-Vega y la "Introducción" de la mesma autora (una especie de desplicación de por qué y cómo se fizo’l llibru), ye una especie de paralelismu y confrontación ente dos fontes testuales. La primera –arranque d’una de les motivaciones estétiques y emocionales del ensayu–, les topografíes médiques de los conceyos de Llangréu, SMRA, Llaviana y Sobrescobiu, escrites por José María Jove y Canella nos años 20 del sieglu pasáu, a les que se suma la más seroña de Casu fecha por Francisco Pérez Gómez. La segunda –la otra motivación del ensayu–, les voces en primer persona de un puñáu de muyeres que l’autora fue recoyendo de la propia familia, atropando n’entrevistes a vecines o que tomó prestaes de les indagaciones d’otres investigadores.

Arreyando unes con otres, tornaes les descripciones y valoraciones de les topografíes a la llingua nacional, l’ensayu va alternando los paisaxes, la vida y los paisanaxes de los años venti, cola voz d’eses muyeres –autorretrataes, atropaes, desvelaes– que van contando los ocios, los xuegos y, sobre too, los trabayos, les fames, les sufrencies, les persecuciones de la guerra o la posguerra, la esplotación de les sos persones, les zunes pa amenorgar esa esplotación, los trabayos p’ayudar a otros, pa sobrellevar la fame y les muertes de los próximos, pa seguir viviendo pesie a dolores y pilancos.

"El paisaxe nuestru", que ye paisaxe físicu y social, al tiempu que paisaxe-paisanaxe, ye sobresaliente por dos coses, la soltura cola que se cuesen y empaten eses dos fontes, la escrita y la oral, y pol preciosu asturianu –el de la torna de les topografíes y el de la trescripción dialogada de les memories de les informantes– qu’empastia tol llibru nuna prosa que presta lleer y qu’emburria a nun detenese na llectura en nengún momentu. Naturalmente, pa esi ésitu agabiten la seleición de lo que se diz y de lo que se silencia, asina como la discreción de lo que se suxer.