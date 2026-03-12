Persiguiendo a Trump

Adam Przeworski ocupa por méritos propios un lugar muy destacado entre los científicos sociales del último medio siglo. Nacido en Polonia en 1940, reside y es profesor emérito en Nueva York. Adscrito a la corriente teórica del marxismo analítico, ha centrado sus estudios en la relación entre la política y la economía. Su obra ha sido distinguida con el premio John Skytte, el máximo galardón que se concede en el campo de la ciencia política. Sus libros más importantes están traducidos al español. En nuestro país, ha colaborado y firmado algunas publicaciones con José María Maravall a través de la Fundación Juan March. Con el presentimiento de que se avecinaba algo de lo que había que tomar buena nota, días después del juramento con el que Donald Trump inició su segundo mandato, decidió abrir la libreta y escribir. Hincha del Arsenal, "Pérez" es como le llamaban los amigos con los que jugaba al fútbol en Chile, donde vivió un tiempo, para eludir su apellido impronunciable.

El diario de Przeworski es, en realidad, un cuaderno de investigación policial, periodística y científica, pero sobre todo ciudadana, de la ejecutoria de Trump. El politólogo, pertrechado con un arsenal abrumador de datos empíricos, hipótesis y teorías, confiesa en repetidas ocasiones su perplejidad. Trump escapa a toda lógica y le hace vacilar entre seguir a la razón o abandonarse a la intuición. La estadística excluye por completo una mínima probabilidad de que la democracia sucumba en Estados Unidos al destrozo que le está infligiendo su presidente, pero Przeworski desconfía, ve malos augurios por todas partes y apenas encuentra motivos para ser optimista. Repasa la experiencia del nazismo y el fascismo con el deseo de hallar diferencias que ahuyenten sus temores, y busca señales que le iluminen el futuro, pero acaba rindiéndose. En la semana veintidós, incapaz de mantener el ritmo de la demolición, desolado, sin disimular su pesadumbre, redacta el apunte que cierra el diario: "Así que solo me queda decir: lo que tenga que ser será".

Cuesta poco imaginar el estado de ánimo de Przeworski después de lo sucedido en los meses que han seguido a su dimisión. Para alguien como él, que ha sufrido una dictadura, conoce bien los móviles y los resortes de la política, tan convencido de la superioridad de la democracia, debe resultar especialmente doloroso presenciar en primera línea la aparente facilidad con que puede ser destruido un régimen democrático de larga data en una sociedad rica, donde menos se esperaba. Trump actúa fuera de toda norma o previsión, y eso ha sumido a uno de los grandes estudiosos de la política en el desconcierto. Se suceden las situaciones ante las que Przeworski admite no saber ni qué pensar ni cómo habría que reaccionar.

Pero el diario no registra solo sensaciones. La inquietud por el futuro de la democracia en Estados Unidos incita al autor, y en su compañía al lector, a desmenuzar conjeturas sobre la personalidad política de Trump y las secuelas de su modo de proceder. Reviste especial interés el análisis del proceso por el que una democracia acaba convertida, cual Samsa, en una dictadura que consigue perdurar sin necesidad de recurrir con frecuencia a la violencia física, gracias al efecto de una amenaza creíble suspendida sobre los ciudadanos. Przeworski se plantea cómo responder a un plan de destrucción de las instituciones democráticas tan eficaz, cuando todo parece desmoronarse. Observa la situación, calamitosa, del Partido Demócrata, su incapacidad, su división, su impotencia, y deja reflexiones para la izquierda de todo el mundo, a la que ve desorientada en la dirección que está tomando en las primeras décadas de este siglo. Entre la congoja, la ira y el raciocinio, el politólogo bucea en la incertidumbre que nos domina, con la duda de si los conceptos y las categorías que ha manejado provechosamente toda su vida aún sirven para entender lo que está pasando.