Smiljan Radić, arquitecto: "El reconocimiento tiene vida corta y se consume rápido"

En una época en la que buena parte del mundo creativo parece moverse al ritmo de la visibilidad, Smiljan Radić, que hoy ha sido galardonado con el Premio Pritzker, dejó una frase que va justo en dirección contraria:

El reconocimiento tiene vida corta y se consume rápido

La cita fue recogida por ArchDaily en español a partir de una entrevista publicada en el diario chileno La Segunda y se ha convertido en una de las reflexiones más recordadas del arquitecto.

La fuerza de la frase está en que desmonta una obsesión muy actual. Radić no habla del éxito como meta definitiva, sino como algo fugaz, casi frágil. El reconocimiento, viene a decir, puede llegar, pero dura poco. Se agota. Se evapora. Y por eso no conviene construir una carrera solo alrededor de los aplausos o de la atención pública.

Esa idea encaja bien con la figura del propio Radić, uno de los nombres más singulares de la arquitectura chilena contemporánea. Nacido en 1965, alcanzó una gran proyección internacional con obras como el Pabellón de la Serpentine Gallery de 2014 en Londres, un proyecto que lo situó entre los arquitectos latinoamericanos de mayor eco fuera de su país. ArchDaily lo define como una de las figuras más destacadas de la arquitectura chilena actual, conocido por una obra que combina fragilidad aparente, materiales expresivos y una relación muy marcada con el paisaje.

Por eso la frase no suena a pose. Suena a una manera de entender el oficio. En Radić hay una distancia clara respecto a la idea de la arquitectura como espectáculo continuo. Su mirada parece colocarse más cerca del tiempo largo de las obras que del brillo inmediato del prestigio. Eso explica que una frase tan breve tenga tanta resonancia: no solo habla de fama, habla también de permanencia, de oficio y de lo que realmente queda cuando pasa el ruido.

También hay en esas palabras una crítica indirecta a una cultura cada vez más volcada en la exposición. El reconocimiento puede ser intenso, pero breve. Y cuando se consume, obliga a volver a lo esencial: el trabajo, la consistencia, la voz propia. Ahí está buena parte de la potencia de la cita. Radić no desprecia el prestigio, pero le quita solemnidad. Lo rebaja a su verdadera dimensión: algo pasajero.

Quizá por eso la frase sigue funcionando tan bien fuera de la arquitectura. Puede aplicarse a casi cualquier ámbito: cultura, política, redes sociales, empresa o vida pública. En todos ellos aparece la misma advertencia. Ser reconocido no garantiza durar. Y confundir notoriedad con valor puede ser una forma rápida de perder el foco.

En muy pocas palabras, Smiljan Radić resume una lección incómoda pero vigente: el reconocimiento deslumbra, pero no permanece. Lo que permanece, si acaso, es lo que se construye cuando la atención de los demás ya ha pasado a otra parte.