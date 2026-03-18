Anime
Muere Tsutomu Shibayama, director de 'Doraemon' y referente del anime japonés, a los 84 años
Reconocido por su trabajo en la famosa serie del gato cósmico su fallecimiento deja un vacío en la animación japonesa tras una trayectoria que abarcó desde el manga hasta la dirección de series icónicas
Dúnia Drudis Picazos
Tsutomu Shibayama, reconocido director de 'Doraemon' y gran referente del mundo del anime japonés, ha fallecido a los 84 años por un cáncer de pulmón. Su productora, Ajia-do Animation Works, emitió ayer un comunicado en X (antes Twitter) haciendo pública la muerte del expresidente y director ejecutivo de la compañía y expresando su "más profundo agradecimiento por su amabilidad durante su vida". Shibayama falleció el 6 de marzo y se celebró un funeral privado en el que asistieron únicamente miembros de la familia más cercana.
Shibayama dirigió la famosa serie infantil 'Doraemon’ durante más de 20 años y se hizo mundialmente reconocido gracias a ella. Sin embargo, los primeros proyectos del cineasta fueron como dibujante de manga bajo el pseudónimo Hajime Sanjo. En los años 60, se sumergió en el mundo de la animación y 1963 se unió al estudio Toei Animation, donde empezó su carrera como animador profesional.
En 1978 hizo un giro en su carrera y cofundó el estudio de animación Ajia-do Animation Works junto a Osamu Kobayashi and Michishiro Yamada. Desde esta plataforma ayudó a contribuir al desarrollo del anime haciendo productos para el cine y la animación. De esta manera, fue allí donde empezó la creación 'Doraemon'.
Más allá de la serie del robot azul, Shibayama participó en la creación de otras producciones famosas como 'Nintama Rantaro' y 'Ranma ½', de la que condujo la primera temporada. Además, también dirigió algunos episodios y películas de 'Chibi Maruko-chan'.
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