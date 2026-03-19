Arte en la Red de la Cultura

El programa "Asturies Cultura en Rede" del Principado nació en plena pandemia, como una tímida forma de ayuda para profesionales en tiempos de emergencia. Encomendado posteriormente a la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (SPGP), se planteó entonces como un circuito por los ayuntamientos, que en el caso de las artes visuales adoptó primero baremos equivocados y era valorado por una comisión no integrada por especialistas, algo que se fue corrigiendo. El propósito era llevar una programación cultural de calidad a los concejos asturianos utilizando para ello las infraestructuras municipales.

Cumplidos cinco años del Circuito de Artes Visuales, el programa había apoyado la producción de un total de 56 proyectos que en su conjunto se habían exhibido en 69 sedes. Si bien la mayoría de los proyectos seleccionados, que no todos, se habían mostrado al menos una vez, se detectaron las dificultades que tenían los municipios para poder asumir los costes derivados del montaje, desmontaje, traslados, seguro y actividad, así como los recursos adicionales para atender la custodia de las salas y los materiales específicos expuestos en vitrinas o proyectados en pantallas.

Por eso, ya que el catálogo generado tenía la suficiente entidad e interés para que las exposiciones producidas pudieran seguir programándose en los concejos asturianos, se decidió que de julio de 2025 a diciembre de 2026 se destinaran los recursos económicos disponibles, unos 80.000 euros, sólo a la exhibición, en cumplimiento de la filosofía de un circuito que nació con la vocación de que los proyectos itineren y lleguen al mayor número posible de concejos asturianos.

Exposición de Elena Rato en Llanes. / LNE

Gracias a eso, para el primer semestre de este año están programadas 37 exposiciones de 14 proyectos distintos en 23 espacios municipales, por lo general Casa de Cultura. No está nada mal. En este momento de marzo están activos seis, de Llanes a Vegadeo y de Muros de Nalón a Grado, Mieres y Caravia. En abril se añadirán otros cuatro más, en colaboración con los ayuntamientos de Ribera de Arriba, Peñamellera Alta, Soto del Barco, Cabranes, Villaviciosa y Aller.

En Llanes se puede ver la pintura expandida de Elena Rato, en Caravia los grabados sidreros promovidos por Ediciones Patanegra, en Mieres los ajuares transformados de Sandra Fernández Sarasola, en Vegadeo las fotografías quemadas por la indignación de Noé Baranda, en Grado los exvotos visuales de Carmen Santamarina, en Muros de Nalón los materiales ferruginosos de Tania Blanco. En el mes de la mujer trabajadora, hay predominio de ellas, pues se valoran los proyectos que fomentan la igualdad y son impulsados por mujeres. En cambio, no hay tanta presencia de comisarios, otro de los criterios utilizados para la valoración de los proyectos, pues de lo que se trata es de beneficiar a todo el sector profesional, pero ahí están María von Touceda o Fermín Santos, que es arte y parte de su propuesta gráfica pero sin discusión el más activo y persistente.

En la selección se puntúa, además del interés cultural y la calidad artística del proyecto, la trayectoria, experiencia y formación de artistas y profesionales y la viabilidad técnica y económica y su rigor presupuestario, si la propuesta aporta actividades complementarias que faciliten su entendimiento y acercamiento a nuevos públicos, así como vínculos, ya sean físicos o telemáticos, con los centros educativos que estén en el entorno, con una clara finalidad didáctica.

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Siendo todo esto importante, todavía quedan muchas cosas que mejorar. Los ayuntamientos que han suscrito convenio con la SPGP son unos 34, así que al menos una decena no ha solicitado nada este semestre. Y no se puede trabajar sólo en función de la demanda. Con sus programadores hay que desarrollar también esa labor didáctica, para hacerles entender que ofrecer arte también se encuentra entre sus obligaciones, por muy extrañas que les parezcan las propuestas, que para eso fomentan la discusión crítica y tiene el aval de expertos. No todo va a ser teatro. Y a los responsables políticos municipales hay que pedirles las suficientes dotaciones para que los espacios de exhibición y difusión sean los adecuados, acompañándolos, para que tanto esfuerzo no caiga en la red de la ineficiencia y se pierdan recursos que tanto han costado.

Quebrar la pintura II. Transitando el soporte Elena Rato Casa de Cultura de Llanes. Hasta el 21 de marzo

Libro de oraciones Carmen Santamarina Casa de Cultura de Grau/Grado. Hasta el 31 de marzo

Ajuares transformando huellas Sandra Fernández Sarasola Mieres Centru Cultural (MCC). Hasta el 29 de marzo

Sidra 2025 Ediciones Patanegra Casa de Cultura de Caravia. Hasta el 28 de marzo

Fe Tania Blanco Casa de Cultura de Muros de Nalón. Hasta el 9 de abril