Los fogonazos de Fernanda Trías

Afirma Fernanda Trías (Uruguay, 1976) que todos los cuentos de "Miembro fantasma" nacieron de la misma manera: como fogonazos en momentos distintos e inesperados. Utiliza la imagen de un relámpago para tratar de explicarlo: algo que se enciende fugazmente para luego desaparecer. Es de suponer que para Trías, autora de novelas como "Mugre rosa" (Premio Nacional de Literatura en Uruguay, 2020) o "El monte de las furias", el proceso es diferente en el sentido en que, coincidiendo con otro colega como Alberto Chimal, no se escribe un libro de cuentos; los cuentos aparecen y en un momento dado se tiene un número suficiente como para reunirlos en un libro.

O tiene lugar un hallazgo que puede darle un sentido formal y hasta levemente temático a ese conjunto de relatos.

En el caso que nos atañe, ya el título es un indicio de ese aire común. Los cuentos crecen así alimentándose unos a otros, a pesar de ser pequeños universos independientes.

Es de suponer que el lector está familiarizado con el concepto "miembro fantasma". En medicina hace referencia a una amputación que permanece como dolor y como presencia. Que siga doliendo algo que ya no está tiene una fuerza literaria y narrativa evidentes.

Por lo tanto, y así se da, hay que contar con que Trías pueble su libro de ausencias y de fantasmas (en sentido figurado o no) y el magma narrativo empiece a moverse ante la incapacidad de los personajes para superar una ausencia.

Ejemplar y modular en "Miembro fantasma" es el cuento que da título al libro: un exiliado recuerda ante un compatriota un Montevideo que no volverá: está asociado a su infancia y también al terror que suponía por entonces la dictadura. El relato, magníficamente trenzado, avanza al compás de su narrador hacia una resolución inesperada y que, como es obvio, no vamos a desvelar.

El libro de Trías se abre y se cierra con dos relatos metaliterarios: "Personaje en construcción" y "Última carta a Claudia", dos reflexiones ficcionadas sobre el hecho de escribir. Apela al deseo de la autora de mostrar el armazón de lo escrito. Es de suponer que hacerlo implica un grado de complicidad mayor con el lector. La escritura se vuelve protagonista: una manera de entremeterse en un libro en el que se dan numerosas proyecciones de un personaje a otro, desdoblamientos. A menudo hay un personaje que se refleja en otro, resultando ese reflejo una distorsión.

Es importante la ubicación de estos dos cuentos al principio y al final cada uno. Aprovechando esta circunstancia, es pertinente pararse a subrayar la importancia del orden de los cuentos en el libro. Ahí el poeta, el cineasta y el cuentista coinciden (no será la única vez) en la importancia del montaje: que los relatos "Miembro fantasma" (al que antes aludimos) y "Ciclón" aparezcan seguidos, para este lector que les escribe, es capital. En una obra donde domina el relato de personaje, y sin abandonar esta condición, hay aquí una aspiración más global, que alude a lo generacional y al paso del tiempo.

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Protagonizado "Ciclón" por dos amigas con un vínculo estrecho en la infancia y en la adolescencia; van perdiendo ese vínculo con el paso de los años, con el condicionante de que una de ellas, escritora en su vida adulta, decide llevar a una novela la relación con su amiga que tuvo en su momento un episodio iniciático, una epifanía. Esto le sirve a Trías para confrontar ficción y realidad; y como la ficción congela el tiempo, puede acabar convirtiéndose en una foto fija de la realidad. Y así sería si no contáramos con el talento de quien escribe para lograr que lo escrito en un momento dado sea capaz de interpelar a lo largo del tiempo y del espacio. A pesar de que "Miembro fantasma" lleva poco tiempo entre nosotros, de que tal vez falte perspectiva, me atrevo a decir que los relatos de este volumen, pasados los días, los meses y los años, todavía nos seguirán diciendo cosas importantes.