La revista "Formientu" cumple venti años d’esistencia

Editar una revista lliteraria n’asturianu en 2026, cuando la fama ye más que nunca una cuestión de númberos, paez una empresa ilusoria, casi una estravagancia. Sin embargu, les publicaciones artístiques nunca se caracterizaron por tener un públicu amplio. La so función, davezu, bancia ente lo divulgativo y lo simbólico, ente la comunicación y la reafirmación.

Nos años ochenta del sieglu XX, la lliteratura del Resurdimientu algama la mayoría d’edá cuando apaecen les primeres revistes publicaes ensembre n’asturianu: "Adréi" y "Al Bellume", fundaes en 1986, brindaron un espaciu d’encuentru a los escritores más xóvenes que valió, ente otres coses, pa dellimitar el territoriu artístico. Frente al calter inclusivu de "Lletres Asturianes" –el boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana–, "Adréi" y "Al Bellume" nacieron cola vocación de facer visible la resquiebra xeneracional qu’empezaba a altravesar el campu lliterariu.

Nel próximu mes d’ochobre van cumplise venti años dende la fundación de "Formientu", la publicación n’asturianu nacida en 2026 baxo la etiqueta de "revista de lliteratura mui moza". Nel actu conmemorativu celebráu el pasáu fin de selmana nel Poex, Inaciu Galán, el primer director, amás d’esplicar les llendes cronolóxiques de lo que daquella consideraben "mui moza" (lliteratura fecha por menores de 30 años), describió la finalidá de la revista como "dar voz a los escritores más mozos y ser un escaparate y bancu de pruebes pa la so obra". Y asina foi hasta agora, depués de pasar los retos de la tecnificación, superáu cola puesta en marcha de "Formientu dixital", y los socesivos reemplazos xeneracionales: dende 2012 la participación quedó restrinxida a los "millenial" y alredor de 2018 estos empezaron a compartir espaciu cola xeneración Z, a la que pertenez el director entrante, Raúl Alonso.

Nos dos primeros númberos, "Formientu" recoyó l’aportación d’escritores que yá yeren conocíos como Ana Vanessa Gutiérrez, Pablo Rodríguez Medina, Pablo X. Suárez y Pablo Texón, al llau d’otros que nun diben tardar en selo como Héctor Pérez Iglesias, José Ángel Gayol, Ricardo Candás o Iris Díaz Trancho. L’esame d’esta nómina d’autores, nacíos ente 1977 y 1981, da pie pa pensar que la iniciativa entamada hai venti años por Inaciu Galán y Benxa Pérez respondía a una nueva rotura xeneracional. Nos años vinientes, la llista de collaboradores foi incorporando los nomes d’otros coetáneos como Sergio Gutiérrez Camblor, Iván Cuevas o Laura Marcos, que diben acabar figurando na antoloxía poética espublizada en 2015 por Antón García, "La prueba del once", como muestra de la so consagración. Sin embargu, anque’l valor de les sos trayectories queda fuera de discusión, los escritores citaos nunca llegaron a constituyise como grupu. La lliteratura asturiana del sieglu XXI discurre per milenta caminos qu’a veces nun se lleguen a cruzar.

Lo cierto ye qu’anque "Formientu" cumplió de maraviya la so función de valir d’"escaparate" a los escritores xóvenes, la sociedá asturiana nun foi tan arrogante con ellos como lo fuera colos predecesores. Masque munchos y munches fueron acumulando premios y escribieron una obra mui sólida, los sos nomes quedaron tapecíos polos de los autores del Resurdimientu. La Historia, a veces, tien estes coses: la lluz que proyecten unos pocos dexa na sombra los actos d’otros, sobremanera los de los que vienen xusto detrás.

Volviendo a "Formientu", nos sos venti años d’esistencia, la revista nun dexó de renovar de manera sistemática la plantía de collaboradores, qu’incluyía tamién ilustradores como Eduardo Portela o Pablo Casanueva. D’esta renovación dan fe los cambios nel conseyu de redacción, per onde pasaron Laura Marcos –qu’actuó unos años como coordinadora–, Andrés Astur Treceño, Nacho Wings, Alba Carballo, Raquel F. Menéndez o Francisco Priegue. En 2018, Inaciu Galán trespasó la dirección a Diego Solís y Claudia Elena Menéndez, que lleven toos estos años faciendo por impulsar el calter multidisciplinar de la publicación, seique animaos pol ésitu algamáu pol FormientuEnCasaFest cuando l’andanciu. La función de "Formientu", a la fin, nun foi dixebrar nin dellimitar, sinón valir de lleldu a la escritura por venir.

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