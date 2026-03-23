Música
Santiago Auserón aclara su extraño último concierto: "Pese a todo quise intentarlo, pero no valen excusas"
El artista aragonés protagonizó una accidentada actuación, con "olvidos, parones, entradas y salidas", en San Fernando el pasado viernes
Daniel Monserrat
Santiago Auserón ofreció el pasado viernes un concierto en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando en Cádiz. Una actuación que llevaba mucho tiempo programada y para la que el público había respondido en masa. Sin embargo, no todo salió como esperaba tal y como han relatado varios de los asistentes a la cita de manera muy comprensiva.
"Con tanta ilusión por escucharte de nuevo, con la entrada desde diciembre comprada, yo fui de las pocas que aguanté hasta el final, pues me parecía algo insólito que a un artista le pudiera pasar algo tan increíble. Olvidos, parones, entradas y salidas", relata la usuaria Mari Marita a través del Facebook del artista, que prosigue: "Disculpas aceptadas... pero es cierto ya no por el dinero sino por el chasco y el mal rato que pasamos. Una retirada a tiempo es mejor que una batalla perdida. Salud de una gran admiradora!!".
"Me fallaron las fuerzas"
Y es que el artista zaragozano no ha dudado en dar explicaciones a lo que sucedió a través de sus perfiles: "A mis queridos amigos de San Fernando, Cádiz. Anoche en el Real Teatro de San Fernando me fallaron las fuerzas. Sabía que me arriesgaba a ello, porque me habían aconsejado la baja médica por hipertensión debida a agotamiento extremo y, pese a todo, quise intentarlo. No salió bien. Lo siento mucho. Algunos incidentes técnicos me complicaron aún más la cosa. Pero no valen excusas. En cuanto me recupere un poco, me gustaría corresponder de algún modo a quienes tuvísteis la amabilidad de comprar la entrada. Así lo voy a plantear a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Salud".
Algo que han agradecido sus fans: "Los que te seguimos desde siempre, ayer te acompañamos hasta el final de la actuación y comprendimos que un artista de tu categoría puede tener un mal día. Deseando que te recuperes y ver al Juan Perro al que estamos acostumbrados", le ha respondido Carmen Montes.
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
- Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- Uno de los diez mejores mecánicos de España está en Avilés: Pablo Begega aspira a revalidar en Zaragoza el título que le sitúa en la élite del país de su especialidad
- Baldomero Argüelles sufrió una indisposición que le hizo caer al suelo cerca del incendio, se intoxicó con el humo y luego resultó alcanzado por el fuego, según la autopsia