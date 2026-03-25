Rosalía cancela su concierto en Milán a los pocos minutos de empezar: "Lo siento, volveré cuando esté en mejores condiciones"

El LUX Tour de Rosalía arrancó por todo lo alto el pasado 16 de marzo en la ciudad francesa de Lyon, marcando un inicio espectacular para una gira que desde el principio ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores. Tras ese primer concierto, la artista catalana continuó su recorrido por varias de las grandes ciudades europeas, haciendo doble parada en París, y también en Zúrich (Suiza). Y este miércoles era el turno de Milán (Italia), otra de las citas más esperadas del tour. Sin embargo, lo que prometía ser una noche inolvidable ha acabado convirtiéndose en un momento de preocupación porque, pocos minutos después de que empezara el concierto, la cantante se ha visto obligada a interrumpir y cancelar su actuación debido a que se encontraba indispuesta.

Según han relatado varios fans que han acudido al evento en la ciudad italiana, Rosalía se mostraba visiblemente afectada ya desde el inicio del 'show'. Algunos asistentes aseguran que parecía estar muy deshidratada durante los pocos minutos en los que intentaba mantenerse sobre el escenario y continuar con la actuación pese a su evidente malestar. Aun así, trataba de seguir adelante y sacar el concierto adelante, aunque finalmente su estado le ha impedido continuar.

Fue entonces cuando, dirigiéndose al público con sinceridad y visiblemente apenada, ha explicado la situación: "He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo". Antes de retirarse, también ha dedicado unas cortas palabras de cariño y de disculpa a todos los asistentes: "Lo siento. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones", se ha despedido, provocando una mezcla de tristeza, comprensión y apoyo entre el público presente.

La cancelación ha generado una oleada de mensajes de ánimo en redes sociales, donde sus fans han mostrado su preocupación por el estado de salud de la artista, al tiempo que le han enviado palabras de apoyo y comprensión, deseándole una pronta recuperación.

Noticias relacionadas

Dentro de 5 días, la cantante presentará su LUX Tour por primera vez en España. Abrirá la serie con cuatro conciertos (30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril) en el Movistar Arena de la capital, después viajará a Portugal, donde hará una doble parada en Lisboa antes de volver a su ciudad natal, Barcelona.