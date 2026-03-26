Momentu de madurez

La lliteratura asturiana vive un momentu interesante nel qu’algamó una madurez que rescampla en munchos ámbitos. Bona amuesa d’ello ye que cada vegada surden más clubs de llectura dirixíos de forma esclusiva a los llectores de llibros na nuesa llingua. Intensifícase tamién esti interés en grupos que davezu lleen en castellán, pero qu’introducen de xemes en cuando obres n’asturianu na so programación. Un panorama que nos fala de que l’abandonu de los prexuicios pa col idioma d’Asturies avanza pasu ente pasu.

Mieres, Corvera, la Comarca la Sidra, Ribeseya, y n’últimu llugar Uviéu (anque de xuru que puedo escaecer dalgún), sumáronse de forma escalonada a lo llargo de los últimos quince años a los llugares d’Asturies onde se cunta yá con grupos estables de llectores n’asturianu que se xunten de forma habitual. Al empar d’estos espacios p’adultos, apaez tamién l’exemplu de los clubs de llectura entamaos nos colexos y nos institutos, sobre manera pol profesoráu d’asturianu, gracies a la so implicación y a la iniciativa d’empréstamu de llibros pa centros educativos de la Conseyería de Cultura.

Esta ye una amuesa importante de cómo la lliteratura asturiana, condicionada a lo llargo de les décades y los sieglos por espresase nuna llingua minorizada, algama güei unu de los sos momentos de más puxu, tres más de cincuenta años d’un procesu de normalización con demasiaes carencies pero que, con too, da resultaos, especialmente nos ámbitos culturales.

Asoleyar un llibru n’asturianu enantes de los años setenta yera toa una aventura, polo xeneral personal, basada na autoedición, con una distribución deficiente, una promoción mediática cuasi nula y un abandonu total de les instituciones. Cola persecución y la marxinalización del idioma nel que s’espresa, la lliteratura asturiana abellugóse nos temes y les formes más tradicionales y populares, como la poesía humorística y el monólogu, quedando fuera de los espacios acutaos pa la lliteratura de prestixu, qu’entós yera namás la que s’escribía en castellán.

Col Resurdimientu qu’entama nos años setenta coles idees de Conceyu Bable, van llográndose adulces fitos como l’establecimientu d’una ortografía común, l’apaición de premios lliterarios y revistes, l’afitamientu d’un grupu d’editoriales qu’editen sobre manera n’asturianu, l’espaciu pa la promoción y la crítica nos medios de comunicación, la presencia nos eventos lliterarios y el sofitu institucional.

Los caminos abiertos fálennos d’optimismu pa la nuesa lliteratura con cada vegada más llibros que se reediten y son pequeños bestsellers, qu’interesen a una ciudadanía que mira con más ciñu a lo propio y que s’indentifica cola forma de cuntar de los escritores asturianos, güei más conocíos y reconocíos.

Nos últimos meses tocóme coordinar el grupu de llectura n’asturianu d’Uviéu, y pudi ver de cerca como ye una esperiencia bárbara pa los y les llectores de perfiles bien diferentes. Atopamos falantes patrimoniales que se sienten bien cómodos lleendo na so propia llingua, anque nun fueren escolarizaos nella, y neofalantes a los que lleer y comentar les sos llectures en grupu ayúdalos a deprender meyor l’idioma. Pa los y les escritores que visiten estos clubs, estos son tamién un momentu prestosu y lleva areyada la oportunidá d’enfrentase a los sos llectores y conocer les sos opiniones, les sos duldes, o simplemente descubrir l’almiración que xenera la so lliteratura y garrar fuercies pal tantes vegaes ingratu camín d’escribir nuna llingua minorizada.

Los resultaos de los últimos años fálennos del ésitu de la formación de llectores, que supón l’asignatura d’asturianu nes escueles y los cursos d’alfabetización p’adultos, que ta permitiendo qu’eses persones se conviertan en consumidores de lliteratura n’asturianu con total normalidá.

Tamos frente a un sistema lliterariu asturianu cada vegada más encadarmáu y autónomu. Esti añu como finxu cimeru d’esti camín, los y les autores n’asturianu van tener la posibilidá, per primer vegada na hestoria, de facese con dalgunu de los Premios Nacionales de lliteratura que da’l Ministeriu de Cultura. Queda abondo por facer, pero paez que tamos nel camín correctu.

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