El paso decisivo

Cuando Franco murió, en medio de la lógica incertidumbre los españoles tenían una expectativa generalizada de cambio político, pero ninguna seguridad de que fuera a asentarse en el país una democracia plena, estable y duradera. La Transición terminó el día que entró en vigor la Constitución. Luego, la democracia superó obstáculos, incluso algún momento crítico, y se consolidó. Pero antes de que finalizara el proceso que transformó la dictadura de Franco en un régimen pluralista de partidos, habían aparecido ya, a modo de adelanto, señales que anunciaban el advenimiento próximo de la democracia. La más clara la emitió Adoldo Suárez, recién designado presidente del Gobierno, al proclamar su intención de devolver la soberanía al pueblo español. El plan consistía en reformar todo lo necesario de la legislación vigente con el objetivo de crear las condiciones mínimas para la celebración de unas elecciones democráticas. El espíritu democrático está presente en la Ley para la Reforma Política e inspira sus disposiciones de principio a fin. Aún tiene sentido preguntarse qué habría podido ocurrir si esa ley, que cumple medio siglo el próximo noviembre, no hubiera sido aprobada.

El gobierno de Suárez vino a conducir la Transición después del fracaso sin paliativos de Arias Navarro, que trató de ejecutar con criterio restrictivo la estrategia diseñada por Fraga, consistente en democratizar parcialmente el régimen autoritario, pero preservando buena parte de la "gran obra" del dictador. El mérito de Suárez estriba en la determinación y la velocidad con que fijó las bases de una futura democracia. La Ley para la Reforma Política permitió a la clase política del régimen la continuidad en el poder, evitó que la oposición se hiciera con el control de la situación y provocara la ruptura, pero sus efectos culminaron en la celebración de las primeras elecciones libres desde la guerra civil y la apertura del proceso constituyente. Es decir, la Ley para la Reforma Política dejó la sociedad española a las puertas de la democracia.

La Ley es una obra de orfebrería jurídica y política. Aún se intenta identificar su autor, cuando parece probado que el primer borrador fue redactado por Torcuato Fernández-Miranda, pero después pasó por muchas manos que corrigieron detalles técnicos y algunas expresiones por razón de oportunidad política. El ambiente no era favorable. Antes de iniciar su trámite, Suárez tuvo el gesto preventivo de explicarla a los jefes militares para rebajar la tensión que se palpaba. En las Cortes los franquistas recalcitrantes veían en la Ley la destrucción del legado de Franco y se atrincheraron en un "no" rotundo e inamovible. Pero hubo muchos franquistas de lealtad más o menos estricta, entre ellos notables falangistas y el mismo Arias Navarro, que votaron a favor confiados en los beneficios que traería al país.

La Ley para la Reforma Política despejó el camino hacia la democracia en España. Su aprobación es el misterio, el secreto y el milagro de la Transición. Para Miguel Herrero es la piedra angular. Landelino Lavilla se refiere a ella como la esperada "feliz noticia". El sistema electoral, principal caballo de batalla de los doscientos procuradores agrupados en torno a Alianza Popular, es todavía el mismo en sus elementos fundamentales. La democracia, a pesar de los pesares, da muestras de fortaleza.

Noticias relacionadas

Adrián Magaldi ha realizado en sus numerosas publicaciones una aportación muy valiosa al conocimiento de nuestra democracia. En este libro hace un relato sencillo del itinerario de la Ley para la Reforma Política desde su concepción hasta su votación en referéndum. Su texto precede al de las intervenciones de algunos de los protagonistas políticos más destacados de los años del cambio democrático en un seminario celebrado en 1977 en la Universidad Menéndez y Pelayo, que están recogidos en esta edición. La obra, ante todo informativa y de fácil lectura, nos permite actualizar el significado de aquella Ley y los hitos del medio siglo transcurrido en ejercicio de la democracia.