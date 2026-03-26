La trinchera literaria

El azar y la curiosidad movieron a Susana Koska a buscar las razones de vida de la religiosa María de Lera y su sobrino, el escritor republicano Ángel María de Lera, en el revuelto siglo XX español. Koska consigue que el lector se centre en sus descubrimientos de un material de interés en el que ha sabido ahondar. Abriendo unas cajas del pasado supo que estaba ante la Historia y una historia con mayúsculas, idónea para desarrollar su capacidad de novelista. "Las consecuencias" es una novela con un singular planteamiento que da claves y remueve emociones.

La ursulina María de Lera expresa su vocación y declaración abierta a Dios mediante solemnes monólogos, hasta que una enfermedad la lleva a colgar los hábitos con evidente tristeza y abnegación. Koska pone gravedad y hondura en las palabras de la protagonista, que partirá hacia su pueblo para colaborar en una nueva escuela. María de Lera vive con indignación y temor el ambiente previo a la Guerra Civil. Su adhesión será al bando sublevado, a pesar de que su hermano Ángel luchará en el bando republicano.

En otra parte de la novela la escritora donostiarra contrapone el lenguaje metódico y comedido con el de otra mujer, Assa, enraizado en la calle y descarnado, que relata los trabajos intensos y frenéticos de una activista en la clandestinidad, en la antípoda de las monjas. Dentro de la novela, Koska retoma el hilo de su relato con la pericia de una narradora que a través de una fotografía sabe recomponer una vida.

El afán de investigación se dispara al encontrar en otra caja el material de Ángel María de Lera, a quien su familia tenía reservada una carrera eclesiástica. Se matricula en la Facultad de Derecho en Granada y empieza a militar en partidos y organizaciones de izquierdas, naciendo en él un incipiente interés en la cultura y el humanismo. Vive su particular odisea en la Guerra Civil y es detenido por conspiración destinada a atentar contra Franco y será condenado a la pena capital.

Koska expone sus hallazgos sobre la mesa literaria. La pena de muerte a Ángel María será conmutada por la cárcel, condena que será reducida por mediación de su familia religiosa. Tras su salida de prisión llegará el matrimonio con otra joven represaliada y el primer hijo. Y se llevará consigo el veneno inexorable de la escritura para contar lo visto y vivido. Bajo el pseudónimo de Federico Olivares escribiría novelas sobre la guerra en prisión. Reflexionará sobre el oficio de escritor como Larra: "Escribir en España es llorar". Estudiará el fenómeno de la emigración alemana y entablará relaciones con Luis María Anson y Torcuato Luca de Tena, escribirá guiones para el cine, será finalista del Premio Nadal y su fecunda carrera literaria sería rubricada por el premio Planeta en 1967 con "Las últimas banderas", novela que le permitió la liberación vital y literaria, dedicada al sufrimiento de todas las madres en la guerra.

Susana Koska añade sobre su biografía suculentas anécdotas. Contribuyó notablemente a mejorar la vida de los pacientes de hospital con sus escritos y a dignificar la profesión: "El escritor es el oficio peor pagado". Así mismo constituiría la Asociación Colegial de Escritores. Murió en 1984.

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Susana Koska ha escrito una novela que es un ejercicio de memoria libre. Un libro convincente que investiga, crea y es materia de vida e historia.